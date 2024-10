Rekord: 445 Jedermänner und -frauen laufen in Mauren durchs Ziel

Angenehme Temperaturen um die elf Grad lockten am Sonntag zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus dem Landkreis und darüber hinaus zum ersten Lauf der beliebten Jedermannserie der LG Donau-Ries nach Mauren. Bereits im Vorfeld war durch die hohe Zahl an Voranmeldungen mit einem großen Teilnehmerfeld zu rechnen. Spontan-Entschlossene konnten sich vor Ort noch nachmelden. Dieses Angebot wurde ebenfalls sehr gut angenommen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Rudi Beck (SV Mauren) gab Bernd Spielberger, Sportreferent der Stadt Harburg, um 10 Uhr den Startschuss für den Hauptlauf. 293 Läuferinnen und Läufer folgten dem Führungsrad auf die Zehn-Kilometer-Strecke durch die Wälder um Eisbrunn (Stadt Harburg). Der SV Mauren sorgte bereits im Vorfeld für bestens präparierte und beschilderte Strecken. Auf den Routen sicherten über ein Dutzend Streckenposten sowie die freiwillige Feuerwehr wichtige Wegmarken

Walker starten ohne Wertung - aus Freude am Laufsport

Fünf Minuten später gab Spielberger den Startschuss für 29 Walkerinnen und Walker. Auf der 5,7 Kilometer langen Strecke gab es keine Wertung. Es ging um die Bewegung, den Spaß und die Freude am Laufsport.

Kurz darauf war wildes Getümmel an der Startlinie. Viele aufgeregte Kinder, teilweise begleitet von ihren Eltern, warteten auf den dritten Start des Tages. Um 10.15 Uhr gab es den erlösenden Startschuss und 123 kleine und große Läuferinnen und Läufer gingen auf die knapp drei Kilometer lange Strecke. Der Nebel machte der Sonne Platz und die Zuschauer konnten fast die gesamte Kurzstrecke überblicken. Simon Naschwitz vom TSV Wemding kam nach 10:03 Minuten als Erster ins Ziel, gefolgt von Viktor Bely (TSV Nördlingen) und Joel Westphal (TSV Harburg). Schnellstes Mädchen war Emma Graf vom TSV Nördlingen in 11:13 Minuten, gefolgt von Anastasiya Belaya (TSV Nördlingen) und Antonia Mörgenthaler (LG Zusam). Alle Kinder bekamen im Ziel eine Schokolade. Die Siegerinnen und Sieger der Altersklassen U8 bis U16 durften sich über Gutscheine freuen.

123 kleine und große Läufer gingen auf die rund drei Kilometer lange Kurzstrecke. Foto: Szilvia Izsó

Manuel Leinfelder siegt beim Jedermannslauf in Mauren

Ab 10.35 Uhr stieg die Spannung. Die Sieger des Hauptlaufs wurden erwartet. Nach 36:34 Minuten lief Manuel Leinfelder von der LG Warching um die letzte Kurve. Ein kurzer Schlusssprint und der Tagessieg war gesichert. Ihm folgten Sufiyaan Ashaaloo (TSV Oettingen) und Andreas Beck (LG Zusam). Beinahe im Sekundentakt liefen die Sportler ein. Auf der Zielgeraden wurde noch um die Plätze gekämpft. Theresa Griesbach wurde nach 41:16 Minuten von ihrem Mann Florian (6. Hauptlauf) im Ziel begrüßt. Sie machte als erste Frau des Hauptlaufs den Doppelsieg der LG Warching perfekt. Sie hatte sich vor allem auf den ersten fünf Kilometern ihre Kraft gut eingeteilt. Ihr folgten Anna Knötzinger (LG Zusam) und Melinda Kaufmann (TSV Oettingen).

Theresa Griesbach gewann die Damenwertung des Jedermannslauf in Mauren, ihr Mann Florian wurde Sechster des Hauptlaufes. Foto: Szilvia Izsó

Am Ende beglückwünschten die Verantwortlichen des SV Mauren, Rudi Beck und Alex Funk, 445 Teilnehmer wohlbehalten im Ziel. Diese Zahl bedeutet einen neuen Teilnehmerrekord für den Lauf um den Eisbrunn und das drittstärkste Feld in der Geschichte der Jedermannserie der LG Donau-Ries. Im Ziel gab es für alle Läuferinnen und Läufer Tee, Gebäck und Obst. Mehrere Feuerschalen boten die Möglichkeit für einen angenehmen Aufenthalt im Freien bis zur Siegerehrung. Geehrt wurden die besten drei Frauen und Männer des Hauptlaufes mit einem Gutschein und einer Flasche Sekt.

VSC Donauwörth stellt die meisten Teilnehmer

Die Sportler des VSC Donauwörth stellten die teilnehmerstärkste Mannschaft mit 66 Läuferinnen und Läufern, gefolgt vom SV Mauren (47) und dem TSV Harburg (34). Ein besonderer Dank der Verantwortlichen der LG Donau-Ries ging an alle Beteiligten und freiwilligen Helfer. Die Johanniter Donauwörth hatten den Sanitätsdienst übernommen und sich hervorragend um die drei Leichtverletzten gekümmert.

Der nächste Lauf findet am Sonntag, 10. November, um 10 Uhr in Wemding statt. Treffpunkt ist im Stadion auf der Robertshöhe (Wolferstädter Straße). Nachmeldungen sind auch in Wemding für Kurzentschlossene noch möglich.

Alle Ergebnisse sowie die Altersklassenwertungen sind auf der Homepage der LG Donau-Ries zu finden. (AZ)