Airbus-Tennis-Senioren schließen Saison ungeschlagen ab

Die Oldies der Airbus HC SG Donauwörth schließen ihre erste Saison in der AK Freizeit-Herren Doppel 70 auf Platz zwei ab. Herren II siegen in Nordendorf.

Die Herren II der Airbus-SG bleiben nach ihrem Sieg in Nordendorf weiter in der Erfolgsspur. Während die Knaben 15 gegen Rain deutlich verlieren, erkämpfen sich die Bambini einen Punkt in Deiningen. Die Senioren beenden ihre Saison auf Platz zwei.

Herren, Südliga 6 TC Nordendorf – Airbus Helicopters 2:4. Auch das fünfte Spiel in Folge konnte die zweite Herrenmannschaft für sich entscheiden. Beim Tabellendritten in Nordendorf wäre aber ein deutlicheres Ergebnis möglich gewesen. Nach einem schnellen, deutlichen Sieg von Benjamin Million erhöhte Julian Schlund auf 2:0. Tim Schlund musste sich seinem Gegner mit 12:14 im Match-Tiebreak geschlagen geben. Jonas Rödl holte im Anschluss den dritten Punkt. In den Doppeln verloren Max Hochberger/Julian Schlund nach gewonnenem ersten Satz noch im Match-Tiebreak, während Jonas Rödl/Tim Schlund den Sieg perfekt machten.

Knaben, Südliga 4 Airbus Helicopters – TC Rot-Weiß Rain 0:6. Die erwartet hohe Niederlage setzte es gegen den Tabellenführer aus Rain. Pranav Patil, Niklas Kraus, Hannah Schleier und Lisa Lechner waren sowohl im Einzel als auch im Doppel chancenlos.

Airbus-Bambini sichern sich ein 3:3 in Deiningen

Bambini 12, Südliga 5 SpVgg Deiningen – Airbus Helicopters 3:3. Lena Schleier bleibt nach ihrem Sieg im Einzel weiter ungeschlagen. Den zweiten Einzelpunkt steuerte im Anschluss Luis Heider bei. Tabea Freising und Lorenz Wenninger mussten sich beide im Match-Tiebreak geschlagen geben. Auch in den Doppeln wurden die Punkte geteilt. Heider/Freising konnten ihr Doppel gewinnen, während Schleier/Wenninger auch den dritten Match-Tiebreak an diesem Tag verloren.

Freizeit-Herren Doppel 70 In der abgelaufenen Saison trat die SG Airbus Helicopters zum ersten Mal in der Altersklasse „Freizeit-Herren Doppel 70“ (ab 70 Jahren) in der Südliga 1 an. Der Modus sieht vor, dass zwei Durchgänge jeweils über Kreuz Doppel gespielt wird. In den Auswärtsspielen beim MTV Ingolstadt und TC Reichertshausen konnte jeweils 3:1 gewonnen werden. Die Begegnungen gegen den TC Scheyern und den TC Aichach endeten auf heimischer Anlage in der Parkstadt jeweils unentschieden mit 2:2. Somit sicherte sich die Mannschaft am Ende ungeschlagen den zweiten Tabellenplatz hinter dem punktgleichen TC Reichertshausen. (AZ)

