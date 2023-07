Allein die Damen des TC Wemding siegen

Das 5:1 gegen den TC Bäumenheim ist der einzige Lichtblick des Wemdinger Tennis-Wochenendes. Erste Saison der U15-Spielgemeinschaft endet mit 2:4 in Buchdorf.

Die gemischte U15-Mannschaft der Spielgemeinschaft TC Wemding und TC Huisheim hat ihre erste Punktspielsaison in der Südliga 5 mit einer 2:4-Niederlage gegen den TC Buchdorf beendet. Joshua Pfefferer und Emilian Herfort unterlagen ihren Gegnern jeweils in zwei hart umkämpften Sätzen, Victoria Göttler musste sich erst im Match-Tiebreak geschlagen geben. Den einzigen Einzelpunkt holte Leonie Bretzger mit einem klaren 6:4 und 6:2.

Leonie Gritsch und Miruna Ciobanu waren in ihrem Doppel deutlich unterlegen, Victoria Göttler und Leonie Bretzger holten die letzten Punkte dieser Saison, die die neu formierte Mannschaft mit einem Sieg, einem Unentschieden und hoffentlich viel Spielerfahrung für die weitere Karriere abschloss.

TC Oettingen lässt den Wemdinger Bambini keine Chance

Die Bambini mussten beim TC Oettingen in der SL 5 mit 0:6 die klare Überlegenheit des Tabellenführers anerkennen. Zum Einsatz kamen Antonio Göttler, Benedikt Merk, Sarah Pfefferer, Victoria Leinfelder, Verena Dollinger und Lorenz Letsch.

Die Damenmannschaft schloss die Punktspielsaison in der Südliga 5 mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen den TC Bäumenheim ab. Nur Lisa Katzenberger musste auf Position eins durch ihre Match-Tiebreak-Niederlage den Punkt den Gästen überlassen. Noemi Xalter, Julia Kostyuk, Linda Held und Stella Ströbele im Doppel gewannen ihre Spiele alle in zwei Sätzen. Mit drei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage belegen sie einen mittleren Tabellenplatz.

Herren II unterliegen knapp in Wallerstein, Herren I deutlich in Dillingen

Gegen den TC Wallerstein verlor die zweite Herrenmannschaft in der Südliga 4 recht unglücklich mit 4:5. Alle Einzel wurden in zwei Sätzen entschieden. Uli Heinlein, Andreas Zech und Edi Veit punkteten für Wemding, Alexander Forster, Michael Ziesche und Patrick Hofmann blieben erfolglos. Heinlein/Zech gewannen ihr Doppel klar, ebenso klar verloren Forster/Hofmann. Im entscheidenden Doppel führten Ziesche/Veit im ersten Satz mit 5:2, verloren aber noch in zwei Sätzen.

Die erste Herrenmannschaft hatte in der Südliga 1 beim Aufstiegsaspiranten TC Dillingen, der mit vier slovakischen Spielern antrat, beim 1:8 keine Chance. Tobias Frank, Maxi Lechner, Petr Buchta und Michael Tuffentsammer verloren jeweils in zwei Sätzen, Florian Sefranek musste sich erst im Match-Tiebreak geschlagen geben. Den Ehrenpunkt für Wemding holte Oli Frank mit 6:4 und 6:3. Auch alle drei Doppel gingen an die Heimmannschaft, wobei das Wemdinger Spitzendoppel Frank/Sefranek mit 7:10 im Match-Tiebreak verlor. (AZ)