Buchdorfs Damen 50 verlieren knapp gegen Augsburg

Mit 7:2 haben die TCB-Damen I ihr Spiel bei Nördlingens Damen II gewonnen. Die Herren dominieren in Mertingen, die Damen II gehen in Riedlingen unter.

Acht Mannschaften des Tennisclubs Buchdorf haben am Wochenende Spiele absolviert. Dabei kam es zu teils sehr deutlichen Ergebnissen – nicht immer im Sinne der TCB-Teams.

Damen, Südliga 2 TSV Rot-Weiß Nördlingen II – TC Buchdorf 2:7. Den zweiten Spieltag in Folge räumten die Buchdorfer Damen ab und nahmen einen 7:2-Sieg aus Nördlingen mit nach Hause. Heike Schiele, Ines Mecklinger, Simone Stebner und Lisa Reiner entschieden die Einzel klar für sich. Julia Förster konnte bei ihrem ersten Saisonspiel nicht punkten, auch Gabi Sebald verlor. Mit einem positiven Spielstand von 4:2 für den TCB starteten die Doppel, die ebenfalls alle an die Damen gingen. So siegten Mecklinger/Stebner, Schiele/Reiner und auch Förster/Sebald.

Damen II, Südliga 3 SpVgg Riedlingen – TC Buchdorf 9:0. Eine derbe Niederlage gab es für die zweite Damenmannschaft gegen Riedlingen. Weder Anja Eschig, Susanne Mittl, Stefanie Fischer, Selina Holzmann, Nicole Benninger noch Jennifer Wirth konnten ihre Einzel für sich entscheiden. Auch in den Doppeln verlief es ähnlich. Eschig/Mittl, Fischer/Holzmann und Benninger/Wirth verloren klar.

Herren des TC Buchdorf siegen gegen Mertingen II mehr als deutlich

Damen 50, Südliga 1 TC Buchdorf – TSV 1871 Augsburg 2:4. Auch die Damen 50 holten an diesem Wochenende keine Punkte. Gegen die Augsburger konnte im Einzel lediglich Birgit Liebhäuser gewinnen. Ingrid Dentler, Dagmar Schreiber und Thea Haunstetter verloren in zwei Sätzen. Im Doppel siegten Liebhäuser/Schreiber knapp im Match-Tiebreak, Dentler/Ingrid Huber mussten sich klar geschlagen geben. Das führte zum Endstand von 4:2 für die Gäste aus Augsburg.

Herren, Südliga 4 TC Buchdorf – TC Mertingen II 9:0. Die Herren gingen auch beim zweiten Heimspiel erfolgreich vom Platz. Benedikt Förster, Christian Otto, Felix Mecklinger, Jakob Pfister, und Thomas Huber konnten ihre Einzel klar gewinnen. Dominic Mecklinger setzte sich nach einer spannenden Partie im Match-Tiebreak durch und besiegelte die 6:0-Führung nach den Einzeln. Die Doppelpaarungen Mecklinger F./Pfister und Otto/Mecklinger D. konnten ihre Spiele jeweils in zwei Sätzen für sich entscheiden. Das Einserdoppel Förster/Huber gewann im Match-Tiebreak mit 10:7.

Lesen Sie dazu auch

Knapper Sieg für Buchdorfs Herren 40

Herren 40, Südliga 3 TSV Kühbach – TC Buchdorf 4:5. Auswärts sind die Männer des TCB weiterhin ungeschlagen. Sie konnten auch in Kühbach wichtige Punkte einfahren, sodass die Mannschaft weiterhin Anschluss an die obere Tabellenhälfte hält. Tobias Mittl, Markus Mecklinger und Frank Böing konnten die Einzelspiele souverän in zwei Sätzen für sich entscheiden. Andreas Probst musste in den Match-Tiebreak und gewann diesen klar mit 10:0. Gregor Fischer musste sein Spiel verletzungsbedingt vorzeitig beenden und Stefan Rembold brach sein Spiel im ersten Satz ebenfalls ab, um Verletzungen zu vermeiden. So konnten nur noch zwei Doppel gespielt werden. Harald Tasch und Markus Mecklinger sorgten mit dem Sieg für den gesamten Teamerfolg, Andreas Probst und Frank Böing verloren im Match-Tiebreak.

Herren 50, Südliga 3 TC Buchdorf – TC Neusäß II 5:4. Einen 0:3-Rückstand in den Einzeln konnten die Buchdorfer Herren noch in einen erfreulichen 5:4-Sieg umkehren. Nach Niederlagen von Alfred Haunstetter, Thomas Landes und Thomas Liebhäuser konnten Michael Dippner, Bernd Eschig und Erich Dentler zum 3:3-Zwischenstand ausgleichen. Das Einserdoppel Dippner/Bosch musste sich noch geschlagen geben, bis dann Doppel Nummer zwei mit Haunstetter/Landes und Doppel drei mit Eschig/Dentler für den 5:4-Sieg sorgten.

Jugend des TCB nur mit gemischter Wochenend-Bilanz

Knaben 15, Südliga 5 TC Wemding – TC Buchdorf 2:4.

Juniorinnen 18, Südliga 3 TeG Neuburg/Donau – TC Buchdorf 5:1. Nicht so erfolgreich waren die Juniorinnen an diesem Wochenende. Alle Einzel gingen an die Neuburger, lediglich Leni Schiele holte den Ehrenpunkt für Buchdorf. Teresa Kraus, Mona Lux und Lilli Mecklinger waren chancenlos. Auch bei den Doppeln war für die Juniorinnen kein Land in Sicht, so verloren Schiele/Mecklinger und Kraus/Lux ebenfalls sehr deutlich. (AZ)