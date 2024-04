Der Tennisclub Wemding startet mit neun Mannschaften in die Saison

Gelbe Filzkugeln fliegen bald wieder auf der Robertshöhe. Hochklassiger Sport und spannende Derbys stehen gleichermaßen an. Am ersten Maiwochenende ist Auftakt.

Am ersten Maiwochenende beginnt für die Wemdinger Tennisspieler wieder der Punktspielalltag. Das Wemdinger Topteam muss dabei teils weite Fahrten bewältigen, bei den anderen Mannschaften stehen zahlreiche Lokalderbys an.

Ranghöchste Mannschaft des Vereins bleibt wie in den Vorjahren das Damen-30-Team, das in der Landesliga heuer vier Auswärtsspiele (TC Grün-Gold München, TC Pfaffenhofen/Ilm, TC Fischen und TC Tutzing) bestreiten muss. Die drei Heimspiele gegen TSG Stadtbergen, SV Hohenfurch und TC Kreuzlinger Forst, die jeweils am Samstagnachmittag stattfinden, werden den Tennisfans attraktiven Tennissport bieten.

Wemdinger Tennis-Herren treffen schon am ersten Spieltag auf Nördlingen II

Die Vierer-Damenmannschaft will in der Südliga 5 nach dem zweiten Platz im Vorjahr heuer ein Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitreden. Bis auf Frauenstetten und Buttenwiesen kommen alle Gegnerinnen aus dem eigenen Landkreis. Nach ihrem unglücklichen Abstieg in die Südliga 2 starten die Wemdinger Herren gleich am 5. Mai mit dem Derby beim TC Nördlingen II. Ansonsten haben sie es nur mit Mannschaften aus dem Dillinger und Günzburger Bereich zu tun. In der zweithöchsten schwäbischen Liga werden sicher viele spannende und hochklassige Matches zu sehen sein.

Bei der zweiten Herrenmannschaft kommt es in der Südliga 4 in drei Heim- und drei Auswärtsspielen ausschließlich zu Lokalderbys gegen Mannschaften aus dem nördlichen Donau-Ries-Kreis. Erstmalig startet als TC Wemding III eine Vierer-Mannschaft in der Südliga 6 mit „Nachwuchsherren“, die erst relativ spät ihre Liebe zum Tennis entdeckt haben. Auch hier kommt es zu vielen Lokalderbys im eigenen Landkreis.

Herren 65 messen sich auf der höchsten Bezirksebene im Tennis

Im Seniorenbereich tritt der TC Wemding in der Altersklasse Herren 65 nach dem Aufstieg 2023 in der höchsten schwäbischen Liga an. Hier kommt es in Wemding am 12. Juni zum Lokalderby gegen den TSV Harburg. Alle anderen Gegner stammen aus dem Dillinger und Günzburger Bereich. Die Begegnungen finden in dieser Altersklasse jeweils am Mittwoch ab 11 Uhr statt.

Besonders erfreulich ist, dass im Jugendbereich drei Mannschaften an den Start gehen: In den Südligen 5 starten zwei gemischte Vierer-Teams in der Altersklasse U12 und eine ebenfalls gemischte Mannschaft in der Altersklasse U15. Um genügend Kinder für den Punktspielbetrieb zur Verfügung zu haben, setzen der TC Wemding und der TC Huisheim die erfolgreiche Kooperation im Training und bei den Mannschaftsaufstellungen fort. Der Tennisclub freut sich bei allen Heimspielen auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer bei freiem Eintritt.