TC Donauwörth: Damen scheitern klar im Spitzenspiel

Geschafft! Mit einem klaren Erfolg am letzten Spieltag haben sich die Herren 30 nicht nur den Klassenerhalt gesichert, sondern sich sogar noch auf Rang vier in der Abschlusstabelle verbessert. „Wir freuen uns sehr über diese gute Platzierung in dieser starken Liga, die wir uns mit Kampfgeist und Kameradschaft auch verdient haben“, bilanziert Mannschaftsführer Markus Erdt, der heuer neun Spieler eingesetzt hat. Der Erfolg ist umso höher zu bewerten, da der TCD mit einem Durchschnittsalter von knapp 43 Jahren die mit Abstand älteste Mannschaft stellte.

Einen ebenso erfolgreichen Spieltag hatte sich die Donauwörther Damenmannschaft vorgenommen, stand doch das Spitzenduell gegen den TC Nördlingen an. Jedoch wurden die Erwartungen bitter enttäuscht.

Herren 30, Landesliga Süd 2 TC Donauwörth - SV Haimhausen 8:1. Im Endspiel gegen den Tabellenletzten Haimhausen stellte der TCD vor seinen treuen Fans schnell die Weichen auf Sieg. Johannes Lang (Nummer 6) kam zu einem kampflosen Sieg, weil der sechste Spieler der Gäste kurzfristig erkrankt war. Lang blieb damit in seinen fünf Einsätzen für den TCD unbesiegt. Die weiteren Punkten spielten nach konzentrierten Leistungen souverän Markus Probst (2/6:2, 6:3), Jochen Kotter (5/6:2, 6:3) und Fabian Trauner (3/6:1, 6:3) ein. Nach der unglücklichen Niederlage von Markus Hörmann (4/4:6, 6:3, 11:13), der noch fünf Matchbälle abwehren konnte, sorgte Markus Erdt (1/6:2, 7:5) mit dem fünften Punkt für die endgültige Entscheidung. Zu den Doppeln traten die Gäste dann nicht mehr an und die Spiele gingen kampflos an den TCD.

Mannschaftsführer Markus Erdt freut sich über den guten vierten Rang seines Teams in der starken Landesliga Süd 2. Foto: Szilvia Izsó

Damen des TC Donauwörth verlieren das Spitzenspiel

Damen, Südliga 1 TC Donauwörth - TC Nördlingen 3:6. Im Duell der beiden verlustpunktfreien Spitzenreiter der Südliga 1 zogen die Donauwörther Damen den Kürzeren. Im Einzel konnten nur Marie Rödl (7:6, 2:6, 10:8) und Miriam Löfflad (7:5, 5:7, 10:7) jeweils im Match-Tiebreak punkten. Julia Hummel musste ebenfalls in den Match-Tiebreak, war hier jedoch unterlegen. Carmen Löfflad, Lena Schmidt und Claudia Rival verloren glatt in zwei Sätzen. Somit hätten die Donauwörtherinnen alle Doppel gewinnen müssen, um noch zu gewinnen. Doch lediglich Hummel/Rödl konnten punkten, wodurch die 3:6-Niederlage besiegelt war.

Junioren 18, Südliga 2 TC Rot-Weiß Gersthofen 2 – TC Donauwörth 3:3. Einen Punkt verloren, so lautet das Fazit der Junioren 18 beim Auswärtsspiel in Gersthofen. Die Partie begann mit einem souveränen Sieg von Jonas Rödl (2). Chancenlos hingegen war Oscar Götz (4). Im Anschluss konnte sich Leon Schlund (1) in einem sehenswerten Spiel gegen einen Bayerischen Ranglistenspieler in zwei Sätzen behaupten. Tim Schlund (3) hatte den dritten Einzelpunkt auf dem Schläger, musste sich aber mit 10:12 im Match-Tiebreak geschlagen geben. In den Doppeln spielte der TCD im Anschluss auf Sieg. Mehr als der Punkt durch Leon und Tim Schlund war aber nicht mehr drin. (AZ)