Erfolgreicher Spieltag für die Airbus-SG

Die Herren der Airbus Helicopters SG sichern sich gegen Rain den ersten Saisonsieg.

Eine zufriedenstellende Punktausbeute fuhren die Mannschaften der SG Airbus Helicopters am vergangenen Spieltag ein. Während die Knaben 15 ein Remis erreichten, gewannen die Bambini 12 und beide Herrenteams.

Herren Südliga 3 Airbus Helicopters SG – TC Rain 7:2. Den ersten Saisonsieg sicherte sich auch die erste Herrenmannschaft im Heimspiel gegen Rain. In der ersten Einzelrunde gingen die Parkstädter mit 3:0 in Führung. Roger Pedros-Boria, Leon Schlund und Stefan Schmalbach gewannen ihre Einzel souverän. Etwas mehr kämpfen mussten Elias Jung und Daniel Hochberger, die ihre Einzel aber trotzdem in zwei Sätzen gewinnen konnten. Lediglich Julian Schlund musste sich seinem Gegner geschlagen geben. Während Leon Schlund/Daniel Hochberger ihr Doppel verloren, fuhren Elias Jung/Roger Pedros-Boria sowie Stefan Schmalbach/Julian Schlund die Punkte sechs und sieben ein.

Herren, Südliga 6 VfB Oberndorf – Airbus Helicopters SG II 1:5. Ein souveräner Sieg von Jonas Rödl brachte die SG schnell in Führung (6:0/6:1). Max Hochberger konnte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten am Ende aber doch in zwei Sätzen durchsetzen (zweimal 6:4), während Burkhard Nieschwitz seinem Gegner zum Sieg gratulieren musste (3:6/3:6). In seinem ersten Punktspiel im Herrenbereich zeigte der erst zwölfjährige Tim Schlund eine tolle Vorstellung und konnte sein Einzel mit 7:5 und 7:6 für sich entscheiden. Auch die Dopppel gingen beide an die SG. Tim Schlund/Max Hochberger sowie Jonas Rödl/Burkhard Nieschwitz konnten sich jeweils im Match-Tiebreak den Sieg sichern.

Knaben, Südliga 4 TC Oettingen – Airbus Helicopters SG 3:3. Einen Punktgewinn fuhren die Knaben in Oettingen ein. Einem Sieg von Pranav Patil standen Niederlagen von Niklas Kraus, Lisa Lechner gegenüber. In ihrem ersten Einsatz für die SG musste auch Madita Baumann ihrem Gegner zum Sieg gratulieren. Nach einem 1:3-Rückstand holte sich die Mannschaft im Anschluss aber beide Doppel. Patil/Kraus sowie Hannah Schleier/Luis Heider gewannen ihre Doppel souverän.

Bambini, Südliga 5 TC Wemding – Airbus Helicopters SG 1:5. Nach der Auftaktniederlage der Vorwoche konnten die Jüngsten der SG nun den ersten Sieg einfahren. Die Partie war bereits nach den Einzeln entschieden. Lena Schleier, Luis Heider, Lorenz Wenninger und Ben Sauerland konnten ihre Einzel klar in zwei Sätzen gewinnen. Lena Schleier/Lorenz Wenninger machten den fünften Punkt perfekt, während Luis Heider/Ben Sauerland ihr Doppel knapp verloren. (sgah)