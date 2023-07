Fünf verlorene Match-Tiebreaks zum Saisonabschluss für den TC Buchdorf

Ein rabenschwarzes Wochenende hat der TC Buchdorf hinter sich: Von neun Mannschaften gewinnt nur eine – und das, weil der Gegner nicht antritt.

Allein die Herren 40 des Tennis-Clubs Buchdorf haben einen Sieg für den TCB eingefahren. Ihr Gegner, der TSV Buttenwiesen, war nämlich nicht angetreten, somit verbuchten die Herren 40 einen 9:0-Sieg. Von den anderen Mannschaften im Spielbetrieb können nur die Juniorinnen 18 noch eine Punkteteilung vorweisen, alle anderen Begegnungen zum Saisonende gingen verloren.

Damen, Südliga 2 TC Buchdorf – TSV Mönchsdeggingen 1:8. An diesem Wochenende schrieb die Damenmannschaft des TC Buchdorf Vereinsgeschichte. Gegen den Tabellenführer Mönchsdeggingen mussten die Damen eine bittere Niederlage einstecken, die unglücklicher nicht ausfallen hätte können. Von den sechs Einzelspielen wurden vier über den Match-Tiebreak entschieden, allerdings kein einziger für den TCB. Heike Schiele verlor diesen mit 8:10, Simone Stebner beendete ihr Spiel mit 5:10, auch Lisa Reiner musste eine Niederlage mit 9:11 Punkten einstecken. So auch Susanne Mittl, die mit 5:10 vom Platz ging. Ines Mecklinger hingegen setzte ihre Siegesserie in dieser Saison fort und gewann ihr Spiel in zwei Sätzen. Sie holte damit den Ehrenpunkt für Buchdorf. Julia Förster konnte keine Punkte für Buchdorf holen.

Im Doppel setzte sich die Pechsträhne der Buchdorfer fort. Während Schiele/Reiner und Stebner/Mittl klar in zwei Sätzen verloren, ging es für Gabi Sebald und Sandra Fischer im Doppel ein fünftes Mal an diesem Spieltag in den Match-Tiebreak. Erneut konnten die Mönchsdegginger Damen diesen mit 10:6 für sich entscheiden.

Buchdorfs Damen II verlieren klar, Damen 50 machen es knapper

Damen II, Südliga 3 TSV Wolferstadt – TC Buchdorf II 8:1. Auch am letzten Spieltag der Damen II konnten diese keinen Erfolg verbuchen. Alle Einzel gingen an die Wolferstädter Damen, lediglich Selina Kraus konnte im Match-Tiebreak mit 10:7 noch gewinnen und damit einen Punkt für Buchdorf einfahren. Sandra Rembold, Svenja Landes, Selina Holzmann und Lara Schlipf verloren in zwei Sätzen. Stefanie Fischer kämpfte sich in den Match-Tiebreak, verlor diesen jedoch mit 7:10. Mit einem Spielstand von 5:1 für Wolferstadt ging es in die Doppelspiele. Kraus/Landes und Rembold/Schlipf verloren klar. Fischer/Holzmann kamen erneut bis zum Match-Tiebreak, konnten diesen aber nicht für sich entscheiden.

Damen 50, Südliga 1 TC Meitingen – TC Buchdorf 4:2. Für die Damen 50 gab es in Meitingen ebenfalls nichts zu holen, damit reihen sie sich in die Niederlagenserie des TCB an diesem Wochenende ein. Birgit Liebhäuser konnte ihr Einzel im Match-Tiebreak noch gewinnen, Ingrid Dentler verlor in der Verlängerung. Dagmar Schreiber und Gabi Landes unterlagen klar in zwei Sätzen. Ein weiterer Match-Tiebreak brachte den zweiten Punkt für die Buchdorfer, Liebhäuser/Schreiber gewannen ihr Doppel. Denter/Landes blieben erfolglos.

Herren, Südliga 4 TC Buchdorf – SV Thierhaupten II 1:8. Eine klare Niederlage gab es für die Herren. Felix Mecklinger, Fabian Eschig, Newcomer Patrick Mödinger, Carlos Schlipf und Luis Jung mussten ihre Einzel in zwei Sätzen abgeben. Lediglich Dominic Mecklinger konnte sein Einzel im Match-Tiebreak für sich entscheiden. Die Doppel Mecklinger F./Schlipf, Eschig/Mödinger und Mecklinger D./Jung gingen klar an die Gegner. So kam es zum deutlichen Endstand von 8:1 für die Gäste aus Thierhaupten.

Herren 30, Südliga 2 TC Großaitingen – TC Buchdorf 5:4. Denkbar knapp ging es bei den Herren 30 in Großaitingen zu. Mit einem ausgeglichenen Spielstand von 3:3 ging es in die Doppel. Zuvor konnten Peter Zgudziak, Christian Otto und Johannes Dippner in den Einzeln wichtige Punkte holen. Thomas Fischer, Tobias Thoma und Thomas Huber mussten deutliche Niederlagen einstecken. Die zwei Doppel zum Sieg konnten die Jungs vom TCB nicht gewinnen, Zgudziak/Otto und Thoma/Huber verloren klar. Fischer/Dippner gewannen in zwei Sätzen, jedoch reichte dieser Sieg nicht zum Gesamterfolg.

Herren 40 verbuchen den einzigen Sieg – aber das kampflos

Herren 40, Südliga 3 TC Buchdorf – TSV Buttenwiesen 9:0. Die Spieler des TSV Buttenwiesen sind an diesem Spieltag nicht angetreten.

Herren 50, Südliga 3 TeG Lech-Schmuttertal II – TC Buchdorf 5:4. Die Herren 50 verloren die Hitzeschlacht bei der TeG Lech-Schmuttertal nach acht Stunden Spielzeit knapp mit 4:5. Seinen ersten Einzelsieg konnte nach schwerem Kampf Alfred Haunstetter einfahren, Bernd Eschig gewann sein Einzel souverän. Die weiteren Einzel gewannen Spieler der Heimmannschaft, teilweise auch nach hartem Kampf. Nach dem 2:4-Rückstand in den Einzeln wäre Buchdorf fast noch der Sieg durch die Doppel gelungen. Doppel eins mit Bosch/Dentler und Doppel zwei mit Haunstetter/Landes gingen an die Buchdorfer, das Doppel drei mit Eschig/Habenicht musste sich im Tiebreak des zweiten Satzes geschlagen geben.

Unentschieden für die Juniorinnen 18 des TC Buchdorf

Knaben 15, Südliga 5 TC Bäumenheim – TC Buchdorf 6:0. Eine klare Niederlage gab es für die Knaben 15 in Bäumenheim. Max Schneid, Lucas Giegerich, Jakob Bayer und Benedikt Dürr konnten kein Einzel für den TCB gewinnen. Auch in den Doppeln lief es ähnlich. Schneid/Mittl Maximilian und Giegerich/Bayer holten keine Punkte. So kam es zum sehr deutlichen Endstand vom 6:0 für die Bäumenheimer.

Juniorinnen 18, Südliga 3 TC Buchdorf – SpVgg Riedlingen 3:3. Die einzige Mannschaft des TCB, die an diesem Wochenende gespielt hat und keine Niederlage einstecken musste, waren die Juniorinnen. So gewannen Leni Schiele und Nele Freidhöfer ihre Einzel deutlich, Johanna Böing musste sich im Match-Tiebreak geschlagen geben. Theresa Kraus verlor klar in zwei Sätzen. Bei den Doppeln konnten sich Schiele/Mona Lux durchsetzen. Kraus/Böing kämpften, verloren jedoch beide Sätze knapp mit 6:7. Damit reichte es nicht für den Gesamtsieg und die Mannschaften trennten sich mit einem 3:3. (AZ)