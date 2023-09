Lukas Fischer aus Fünfstetten holt den Wörnitz-Cup

Der Spieler des TC Nördlingen gewinnt das Traditionsturnier des TSV Harburg.

Etliche Jahre ist es her, dass ein Tennis-Spieler aus dem Landkreis Donau-Ries den Wörnitz Cup (LK-Turnier ab Leistungsklasse 10) gewinnen konnte. In diesem Jahr, bei der 47. Auflage des Turniers, schaffte es nun Lukas Fischer, ein Spieler aus Fünfstetten, der für den TC Nördlingen startet.

An Position fünf der Setzliste arbeitete er sich zunächst mit klaren Siegen bis ins Halbfinale vor. Dort legten er und sein Kontrahent Benjamin Kammer (ehemals Donauwörth, nun TC Friedberg) einen in Harburg noch nie dagewesenen Krimi vor, den Fischer letztlich im Match-Tiebreak mit 23:21 nach Abwehr von sieben Matchbällen gewann. Das Finale war dann eine klare Angelegenheit. Hier besiegte Lukas Fischer den an Position eins gesetzten Peter Zgudizak vom TC Buchdorf überraschend hoch mit 6:1, 6:2. Auch er hatte in der Vorschlussrunde hart zu kämpfen gegen Alpar Zöld vom TC Neusaß (1:6; 7:6; 10:6). Der dritte Rang ging nach Aufgabe von Kammer im ersten Satz an Zöld.

Vorjahressieger gewinnt erneut die Nebenrunde

In der Nebenrunde, bei der es ebenfalls um Preise und LK-Punkte ging, gab es wie auch im Hauptfeld sehenswertes Tennis zu sehen, da bereits in den Vorrunden einige hoch eingestufte Spieler in der ersten Runde eine Niederlage hinnehmen mussten. Hier setzte sich der langjährige Teilnehmer und auch Vorjahressieger der Nebenrunde Thorsten Rissel aus Gersthofen mit 6:3; 6:4 gegen Benjamin Vitkovsky vom TC Oettingen durch. Den dritten Rang holte sich Christian Balindov (TC Heimsheim) mit einem 6:7; 6:2: 10:5 gegen Markus Mayer (TC Marxheim).

Mit dem Teilnehmerfeld von 30 Spielern war die maximal mögliche Kapazität von 32 fast erreicht. Die veranstaltende Tennis-Abteilung des TSV Harburg zeigte sich ebenso zufrieden wie Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt, der als Schirmherr der Veranstaltung fungierte und die Siegerehrung vornahm. D

Die nächste Auflage des Wörnitz Cups ist für 2024 Anfang September geplant. (AZ)