Nur die Jüngsten des TC Wemding punkten

Mannschaften des TC Wemding legen einen mäßigen Auftakt in die Tennissaison hin. Einzig die U12 darf am Ende des Spieltages jubeln.

Die Freude war riesig, als die U 12-Mannschaft des Tennis-Club Wemding ihren Punktspielauftakt in Fünfstetten mit 5:1 gewann. Anna Baier, Verena Dollinger, Rebecca Zech und Lena Schörger meisterten ihre Punktspielpremiere souverän und gewannen jeweils in zwei Sätzen. Lorenz Letsch und Benedikt Merk mussten in ihrem Doppel den Gegnern den Ehrenpunkt für Fünfstetten überlassen. Für eine Überraschung sorgten Sarah Pfefferer und Victoria Leinfelder, als sie nach hartem Kampf mit 7:6 und 7:5 erfolgreich vom Platz gingen.

Die U 15-Mannschaft Wemding/ Huisheim empfing auf der Huisheimer Tennisanlage die Mannschaft des TC Bäumenheim. Sowohl die vier Einzel (V. Göttler, L. Bretzger, E. Herfort, L. Kessler vom TC Huisheim) als auch beide Doppelpaarungen (L. Gritsch/J. Pfefferer und P. Leinfelder/M. Ciobanu vom TC Wemding) gingen klar an die älteren und turniererfahreneren Bäumenheimer.

Damen 30 des TC Wemding bieten den Zuschauern ein Tennis-Drama

Die Damen 30 (Landesliga 1) boten bei ihrem ersten Heimspiel gegen den TC Thalkirchen München gleich ein wahres Tennisdrama. In den Einzeln punkteten nur Katja Wittner und Bianca Krompaß jeweils in zwei Sätzen für Wemding. Marion Buchta, Anna Sefranek und Johanna Agne konnten bei ihren Zweisatzniederlagen zu Saisonbeginn noch nicht zu ihrer gewohnten Form finden, Kathrin Fackler musste sich nach tollem ersten Satz etwas unglücklich im Match-Tiebreak mit 11:13 geschlagen geben. Nachdem Sefranek/Krompaß ihren Gegnerinnen durch aggressives Doppeltennis keine Chance ließen und Fackler/Buchta nach einer kurzen Schwächephase im zweiten Satz zum 4:4 ausglichen, kam alles auf das Doppel Wittner/Agne an. Nach verlorenem ersten Satz steigerten sie sich und holten den zweiten Satz im Tiebreak. Im alles entscheidenden Match-Tiebreak lagen die Nerven bei den Spielerinnen und den Zuschauern blank. Schließlich gewannen die Münchnerinnen vor allem durch zahlreiche zermürbende Lobs mit 10:7 und sorgten damit für ihren 5:4-Gesamtsieg.

Die erste Herrenmannschaft bekam bei ihrer Heimspielpremiere in der Südliga 1 gleich das hohe Leistungsniveau zu spüren. Gegen den TC Gundelfingen unterlagen in den Einzeln Tobias Frank, Maxi Lechner, Michael Tuffentsammer, Oliver Frank und Uli Heinlein jeweils klar in zwei Sätzen. Lediglich Florian Sefranek punktete für die Heimmannschaft. Nach einem überragenden 6:0-Satz verlor er den zweiten mit dem gleichen Ergebnis. Im Match-Tiebreak zeigte er die besseren Nerven und gewann diesen mit 10:8. Auch alle drei Doppelpaarungen gingen an die Gundelfinger, wobei zwei davon nach sehenswertem Tennis erst im Match-Tiebreak entschieden wurden.

Die Damenmannschaft (Südliga 5) musste sich in Wechingen mit 2:4 geschlagen geben. Nur Lisa Katzenberger und Noemi Xalter gewannen ihre Einzel, Annika Schlecht und Linda Held verloren im Match-Tiebreak. (AZ)