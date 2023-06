Nur ein Team des TC Buchdorf punktet

Die Herren 30 fahren einzigen Erfolg für den TCB nach der Tennis-Pfingstpause ein. Damen II gegen Spitzenreiter Donaumünster ohne Chance.

Einen schwierigen Wiederbeginn in den Ligabetrieb nach der Pfingstpause hatten die Tennis-Teams des TC Buchdorf. Nur die Herren 30 punkteten knapp.

Damen, Südliga 3 TC Buchdorf II – SV Donaumünster-Erlingshofen 1:8. Nach einer knappen Niederlage am vergangenen Spieltag gab es auch an diesem Wochenende für die Damen aus Buchdorf nichts zu holen. Die Einzel gingen alle an die Donaumünsterer Mannschaft, lediglich Hannah Hieber konnte sich durchsetzen und holte den Punkt für Buchdorf. Selina Kraus, Emely Ferber, Sandra Rembold, Nicole Benninger und Lara Schlipf verloren in zwei Sätzen. Allerdings blieb es auch nach den Doppeln bei einem Punkt für Buchdorf. Ferber/Hieber, Rembold/Svenja Landes und Benninger/Schlipf verloren. So kam es zum sehr deutlichen Endstand von 1:8 für Donaumünster. Am 2. Juli um 9 Uhr haben die Damen auswärts in Riedlingen erneut die Chance, ihren ersten Saisonsieg einzufahren.

Herren 30, Südliga 2 TC Buchdorf –SV Glück-Auf Appetshofen-Lierheim 5:4. Spannende Spiele gab es am Samstag bei den Herren 30 des TCB zu sehen. Thomas Fischer, Peter Zgudziak und Christian Otto sicherten die Einzel für Buchdorf, Tobias Mittl verlor klar in zwei Sätzen. Bei Tobias Thoma und Michael Fischer ging es in den Match-Tiebreak, den dann nur Thoma für sich entscheiden konnte. Mit einer Führung von 4:2 starteten die Doppelspiele. Fischer/Mittl konnten das Einserdoppel nicht gewinnen und auch Thoma/Michael Fischer blieben erfolglos. Den Punkt zum Heimsieg holten schließlich Zgudziak/Otto souverän in zwei Sätzen.

Herren 40, Südliga 3 TC Buchdorf –TSV Weilach 4:5. Eine erneute, knappe Heimniederlage mussten die Herren 40 vom TCB einstecken. Nach umkämpften Einzelspielen stand es 3:3, Frank Böing und Stefan Rembold gewannen glatt in zwei Sätzen, Gregor Fischer fuhr nach einem 10:6-Endstand im Match-Tiebreak seinen ersten Saisonsieg ein. Alex Herholz und Bernd Braun mussten sich in zwei Sätzen geschlagen geben, Andreas Probst verlor ebenfalls sehr knapp im Match-Tiebreak und somit endeten die Einzel ausgeglichen.

Das Doppel Harald Tasch und Bernd Braun gewann klar und schnell mit 6:2 und 6:0, Alex Herholz und Andreas Probst kamen im zweiten Satz noch in den Tiebreak, trotz der großen Unterstützung der Heimfans kippte das Spiel zugunsten der Gäste. Somit entschieden das Spiel Tobias Mittl/Frank Böing. Den Gesamtsieg holte Weilach nach einem hitzigen, kräftezehrenden Spiel im Match-Tiebreak mit 10:8 und sicherte sich somit den Auswärtssieg.

Juniorinnen 18, Südliga 3 TC Rot-Weiß Nördlingen II – TC Buchdorf 4:2. Schon nach den Einzeln sah es für die Juniorinnen des TCB nicht gut aus. Nele Freidhöfer und Mona Lux mussten sich in zwei Sätzen geschlagen geben. Teresa Kraus kämpfte sich an den Match-Tiebreak heran, konnte diesen jedoch nicht für sich entscheiden. Zum Spielstand von 3:1 führte der Sieg von Vize-Vereinsmeisterin Leni Schiele, die ihr Einzel im Match-Tiebreak gewann.

Die Aufgabe, zwei Doppel zu gewinnen, um einen Gleichstand zu erreichen, gelang den Buchdorfer Spielerinnen nicht. Freidhöfer/Kraus mussten das Doppel an die Gegner abgeben. Schiele/Johanna Reiner gewannen klar in zwei Sätzen, konnten die Niederlage aber nicht mehr abwehren.

Am Samstag empfangen die Juniorinnen den TC Kühlental auf der heimischen Anlage, Spielbeginn ist um 9 Uhr.