Riedlinger Herren starten mit zweitem Sieg in Folge in die Saison

Den Riedlinger Tennisherren gelingt mit dem Sieg über Airbus HC SG Donauwörth ein Saisonauftakt nach Maß. Geschlagen geben müssen sich Juniorinnen und Bambini.

Der erste Platz in der Südliga 3 gehört den Tennis-Herren der SpVgg Riedlingen, die sich im Derby gegen Airbus HC SG Donauwörth klar mit 8:1 durchgesetzt haben. Weniger erfolgreich verliefen die Partien der Juniorinnen 18 und der Bambini 12.

Herren Südliga 3 Airbus HC SG Donauwörth – SpVgg Riedlingen 1:8. Zweiter Sieg im zweiten Spiel – besser hätte der Saisonstart für die Riedlinger Herren nicht verlaufen können. Gegen den Stadtrivalen von Airbus HC SG Donauwörth konnte sich die Mannschaft um Kapitän Johannes Lang souverän mit 8:1 durchsetzen. Lediglich Markus Probst musste sich in einem hochklassigen und spannenden Einzel gegen Elias Jung geschlagen geben. Auf Riedlinger Seite stach in den ersten beiden Saisonspielen besonders Sebastian Lang heraus, der an Position sechs gemeldet bisher noch kein Spiel abgab und folgerichtig beide Matches mit 6:0, 6:0 für sich entscheiden konnte.

Nachdem sich die restlichen Teams der Südliga 3 an den ersten Spieltagen gegenseitig die Punkte genommen haben, steht Riedlingen bereits jetzt auf dem ersten Tabellenplatz. Gegen die Drittvertretung des TC Rot-Weiß Nördlingen soll am 9. Juni der dritte Sieg in Serie folgen. Für Riedlingen spielten: Markus Probst, Manuel Schneider, Samuel Jung, Johannes Lang, Sebastian Seiler und Sebastian Lang.

Tennis Riedlingen: Juniorinnen 18 haben lange Zeit, sich vorzubereiten

Juniorinnen 18 Südliga 3: TC Kühlenthal – SpVgg Riedlingen 5:1. Nach einer klaren Niederlage am ersten Spieltag mussten sich die Riedlinger Juniorinnen auch im zweiten Spiel klar mit 1:5 gegen den TC Kühlental geschlagen geben. Dabei spiegelt das Endergebnis nicht ganz den Verlauf der Partien wider, und so hatte besonders Maxima Peer durchaus die Möglichkeit, ihr Einzel für sich zu entscheiden. Nach einem knappen 5:7 im ersten Satz ging der zweite Satz allerdings klar mit 1:6 verloren.

Letztendlich war es lediglich Anna Peter, die sich aus Sicht der Riedlingerinnen in einem spannenden und umkämpften Einzel mit 7:6 und 6:4 durchsetzen konnte. Allerdings gingen im Anschluss auch die beiden Doppel der Paarungen Peer/Först und Peter/Muth verloren. Aufgrund der Pfingstferien geht es für die U18-Juniorinnen erst am 8. Juni gegen Donaumünster weiter. Für Riedlingen spielten: Maxima Peer, Anna Peter, Josefine Först und Marie Muth.

Bambini 12 kassieren bittere Niederlage in Wemding

Bambini 12 Südliga 5 TC Wemding – SpVgg Riedlingen 6:0. Eine bittere Niederlage für die Bambini 12 der SpVgg Riedlingen. Nach einer starken Leistung und dem damit verbundenen Unentschieden aus der Vorwoche musste sich die Mannschaft um Raphael Miehling, Antonia Walter, Max Baumgärtner und Sophia Liedl beim Auswärtsspiel in Wemding klar mit 0:6 geschlagen geben. Trotz einer kämpferisch tollen Leistung waren alles sechs Einzel- und Doppelpartien am Ende recht eindeutig.

Für die Riedlinger Mixed-Mannschaft geht es erst am 8. Juni mit einem Auswärtsspiel in Rain weiter. Für Riedlingen spielten: Raphael Miehling, Antonia Walter, Max Baumgärtner, Sophia Liedl. (AZ)