Spielgemeinschaft führt Riedlingens U18 zum Titel

Die Umstrukturierung des Tennisteams zeigt Erfolg. Die Mannschaft ist Meister der Südliga 3.

„Zusammen sind wir stark“ – unter diesem Motto trat die U18 der SpVgg Riedlingen nach einer altersbedingten Umstrukturierung an. Mit Erfolg, denn die Eigengewächse Tobias Liedl (16), Timo Mitlehner (15) und Joshua Schmitz (15) bildeten eine Spielgemeinschaft mit Simon Dommer (17), Fabian Glas (16) und Julian Plewka (16) vom TC Marxheim, die auf Anhieb den Meistertitel in der Südliga 3 holte.

U18 der SpVgg Riedlingen bleibt ungeschlagen

„Ich bin stolz auf das Team, wie motiviert und zielorientiert sie in den Punktspielen an die Sache ran gegangen sind. Der Zusammenhalt war herausragend, umso mehr freue ich mich über den Titel“, so Trainer Marcus Wiest, Chef der Tennisfactory Wiest, der das Gemeinschaftsprojekt gemeinsam mit Simon Dommer bei der letztjährigen US.TA Tennistrainerausbildung angestoßen hatte. Die Weichen auf Meisterschaft wurden bereits am ersten Spieltag im Landkreisderby mit dem 4:2 gegen den späteren Vizemeister TC Rot-Weiß Nördlingen gelegt. Es folgten fünf weitere Siege, sodass das Team ungeschlagen und mit 30:6 Matchpunkten durchs Ziel ging.

In der kommenden Saison wartet eine großer Herausforderung auf die SpVgg Riedlingen, die dann in gleicher Besetzung antreten kann und sich gemeinsam als ranghöchste U18 im Landkreis der sicherlich starken Konkurrenz der großen Vereine im Augsburger Raum stellen darf. (AZ)

Lesen Sie dazu auch