TC Donauwörth bringt sich für den Meisterschaftskampf in Stellung

Die Herren 30 des TC Donauwörth gewinnen zu Hause 6:3 gegen den TSV Pfuhl. Nach den Einzeln haben die Gäste schon genug gesehen.

Mit einem verdienten Heimsieg gegen Pfuhl hat sich der Donauwörther Tabellenführer in der Tennis-Landesliga 2 der Herren 30 für die Vorjahresniederlage revanchiert. Nach dem fünften Sieg im fünften Spiel geht es nun am 8. Juli beim ebenfalls ungeschlagenen Verfolger TSV Pöttmes um die Meisterschaft.

Herren 30, Landesliga 2 TC Donauwörth - TSV Pfuhl 6:3. Die Weichen zum Sieg gegen Pfuhl wurden bereits in den Einzeln gestellt: In der ersten Einzelrunde brachten Markus Probst (6:1, 6:2) und Steffen Dudda (6:3, 6:0) den TCD ungefährdet in Führung. Manuel Berger konnte seine Chancen nicht nutzen und musste sich mit 4:6, 3:6 beugen. In der zweiten Runde erhöhten Fabian Trauner (6:1, 6:1) und Tobias Frank (6:1, 6:2) mit starken Leistungen auf 4:1. Den entscheidenden fünften Punkt hätte im Spitzeneinzel Markus Erdt nach einem spannenden Spiel verdient gehabt. Sein österreichischer Gegner wehrte im Match-Tiebreak aber einen Matchball ab und verwandelte dann seinen zweiten Matchball zum 1:6, 6:2, 12:10 mit einem Ass.

Zu den Doppeln tritt der TSV Pfuhl in Donauwörth gar nicht mehr an

In den Doppeln glaubten die Gäste nach dem 2:4-Zwischenstand aufgrund der Doppelstärke des TCD nicht mehr an die Wende und boten den Hausherren überraschend zwei Doppelsiege kampflos an. "Natürlich gewinnen wir lieber auf dem Platz, aber in diesem Fall mussten wir dem Angebot zustimmen", so Mannschaftsführer Markus Erdt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch