TC Donauwörth: Herren 30 fahren Kantersieg gegen den Aufsteiger ein

Mit 8:1 setzt die Herren-30-Mannschaft des TC Donauwörth gleich zu Beginn der Saison in der Landesliga 2 ein Ausrufezeichen. Warum der Meister auf den Aufstieg verzichtet hatte.

Einen starken Auftakt in die Sommersaison 2023 hat die Herren-30-Mannschaft des TC Donauwörth hingelegt. Mit 8:1 deklassierte sie ihren Gegner. Sieg und Niederlage gab es dagegen bei den Jugendteams.

Herren 30, Landesliga 2 TC Donauwörth – TC Lindenberg 8:1. Mit einem klaren Sieg gegen den sympathischen Aufsteiger aus dem Allgäu ist der TCD in die neue Saison gestartet. Der amtierende Meister aus Donauwörth hatte im Vorfeld der Saison freiwillig auf den Aufstieg in die Landesliga 1 verzichtet, weil man den Kader dafür hätte entsprechend mit einem Spitzenspieler verstärken und den Trainingsbetrieb ausweiten müssen, was aber nicht für jeden Spieler zeitlich leistbar ist. So hat sich das Team heuer wieder einen Platz im Vorderfeld zum Ziel gesetzt.

Die ersten Punkte der Saison spielten ungefährdet Jochen Kotter (Nummer 4/6:0, 6:0) und Christian Schlund (6/6:1, 6:1) ein. Mehr kämpfen musste Markus Probst (2), der sich nach verlorenem ersten Satz steigern konnte und letztlich mit 3:6, 6:3, 10:5 gewann. Eine gute Leistung zeigte Manuel Schneider (5), der 6:1, 6:4 siegte. Eine erfolgreiche Premiere im Trikot des TCD feierte Neuzugang Fabian Trauner, der an Nummer 3 ungefährdet mit 6:1, 6:0 bereits den Siegpunkt einspielte.

Viel enger verlief das Spitzeneinzel: Nach gewonnenem ersten Satz (6:2) musste Markus Erdt im Tiebreak des zweiten Satzes zwei Satzbälle abwehren, gewann schließlich den Durchgang aber noch mit 9:7. In den Doppeln wechselte der TCD zwei neue Spieler ein. So holte Steffen Dudda an der Seite von Christian Schlund mit 6:0, 6:2 den siebten Punkt, während Marco Dippner mit Manuel Schneider den Gästen den Ehrenpunkt überlassen musste (6:1, 1:6, 5:10). Den Schlusspunkt setzten dann Jochen Kotter/Fabian Trauner mit 7:5, 6:3 im Spitzendoppel. Am kommenden Samstag empfängt der TCD ab 14 Uhr zum zweiten Heimspiel den TC Benningen. (mer)

Knaben 15, Südliga 2 TC Donauwörth – TC Friedberg 2 4:2. Weiterhin auf der Erfolgswelle reiten die Knaben 15 des TCD. In der ersten Einzelrunde sicherten Back-up Julian Schlund sowie Oscar Götz mit zwei klaren Siegen die Führung, die Tim Schlund ebenfalls mit einem deutlichen Sieg ausbaute. Lediglich Julian Menn musste sich seinem starken Gegner geschlagen geben. Aufgrund eines strammen Spielplans kam Marie Rödl nur im Doppel zum Einsatz, musste sich aber an der Seite von Tim Schlund im Match-Tiebreak geschlagen geben. Das 2er Doppel Julian Menn/Oscar Götz sicherte ungefährdet den ersten Saisonsieg.

Junioren 18, Südliga 2 TC Nördlingen – TC Donauwörth 6:0. Im Dauerduell gegen Nördlingen stand am Ende des Tages eine 0:6 Niederlage. Jonas Rödl (Pos. 2) verlor gegen den Bayerischen Meister der Altersklasse U12 und auch Julius Rauh musste sich klar geschlagen geben. Etwas ausgeglichener konnten Leon Schlund (1) und Max Mangold (3) ihr Spiel gestalten, mussten am Ende aber ebenso dem Gegner zum Sieg gratulieren. Im Doppel ersetzte dann Julian Schlund seinen Zwillingsbruder Leon. Auch die Doppel Julian Schlund/Mangold und Rödl/Rauh gingen an die Gastgeber. (mer, tcd)