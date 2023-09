Tennis

TC Donauwörth holt zum siebten Mal den Raiffeisen-Team-Cup

Mit einem Einzelsieg und zwei Doppelsiegen am Finaltag hatte Fabian Trauner großen Anteil am siebten Turniersieg des TC Donauwörth beim Team-Cup.

In Höchstädt sind die Tennisteams aus Donauwörth und Nördlingen am besten. Im spannenden Finale setzt sich der TCD am Ende durch.

Der TC Donauwörth hat zum insgesamt siebten Mal seit 2006 den prestigeträchtigen Raiffeisen-Team-Cup in Höchstädt gewonnen und ist damit wieder alleiniger Rekordhalter bei diesem Traditionsturnier, das zum 29. Mal ausgetragen wurde. „Unser breiter und starker Kader war der entscheidende Faktor. Wir sind sehr stolz auf diesen Titel“, so Mannschaftsführer Markus Erdt, der an den drei Tagen sechs verschiedene Spieler einsetzen konnte. Bei bestem Tenniswetter und der perfekten Organisation des SSV Höchstädt traten die besten zehn Herren-Mannschaften aus dem Landkreis Dillingen und neben dem TCD noch der TC Nördlingen als Vertreter des Landkreises Donau-Ries zunächst in vier Dreier-Gruppen an. Der TCD startet mit einem 3:0-Erfolg gegen den TSV Wittslingen durch Siege von Matthias Lübbert und Jochen Kotter im Einzel sowie dem Doppel Lübbert/Tobias Frank. Durch das 3:0 gegen den FC Gundelfingen II durch Erfolge von Manuel Berger und Fabian Trauner im Einzel und dem Doppel Berger/Frank stand die Halbfinale-Teilnahme fest. Hier trafen die Donauwörther Herren 30 auf das Überraschungsteam des TC Hausen, das am Vortrag den Titelverteidiger TC Dillingen ausgeschaltet hatte. TCD-Doppel Berger/Trauner holt den entscheidenden Punkt Nach der Niederlage von Lübbert im Spitzeneinzel und dem klaren Sieg von Trauner stand es 1:1. Im entscheidenden Doppel mussten Trauner/Erdt kämpften, drehten aber durch eine Leistungssteigerung und einem starken Endspurt die Partie zum 2:6, 6:3, 10:2. Im Finale traf der TCD im Landkreis-Derby auf den TC Nördlingen. Manuel Berger brachte den TCD durch eine starke Leistung in Führung, doch Matthias Lübbert musste sich seinem Gegner beugen. Wieder musste also das Doppel entscheiden. Hier zeigten Berger/Trauner eine starke Leistung und spielten mit 6:3, 6:2 vor zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern den umjubelten Siegpunkt ein. Neben einem Wanderpokal durften sich die Donauwörther auch über ein Preisgeld von 350 Euro freuen. Der Endstand: 1. TC Donauwörth 30, 2. TC Nördlingen, 3. FC Gundelfingen, 4. TC Hausen, 5. TC Dillingen, 6. SSV Höchstädt 40, 7. TC Wertingen, 8. FC Gundelfingen II, 9. TC Weisingen, 10. BC Schretzheim, 11. TSV Wittislingen, 12. BSC Unterglauheim. (AZ)

