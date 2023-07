TC Marxheim bleibt auf der Siegerstraße

Beide Herren-40-Mannschaften des TCM siegen, für die Zweite ist es der erste Saisonsieg. Auch die Bilanz der Jugend ist positiv.

Die Tennis-Teams des TC Marxheim können auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Vier Siegen stehen nur ein Unentschieden und eine Niederlage gegenüber.

Herren 40, Südliga 1 TC Marxheim – TC Augsburg-Siebentisch 7:2. Die Herren 40 des TCM marschieren weiterhin ungeschlagen durch die Saison. Auch im Heimspiel gegen Augsburg zeigte das Team keine Schwäche. Matthias Lübbert, Andreas Kleemann, Alexander Habermeyer, Sebastian Schneider und Markus Mayer punkteten in den Einzeln. Einzig Markus Schmid hatte das Nachsehen. In den Doppeln siegten Lübbert/Kleemann souverän, die Gegner von Schneider/Mayer traten nicht mehr an.

Herren 40, Südliga 3 TC Marxheim II – TSV Buttenwiesen 6:3. Ein Befreiungsschlag gelang den Herren 40 II im Kellerduell gegen Buttenwiesen. In den Einzeln siegten Tobias Zinsmeister, Sascha Eckert und Christian Müller, während Jürgen Seel, Thomas Schneider und Rainer Stettberger unterlagen. Im Anschluss konnten Seel/Zinsmeister, Eckert/Müller und Schneider/Stettberger alle Doppel für sich entscheiden und den ersten Saisonsieg feiern.

Sieg, Niederlage und Unentschieden für die Marxheimer Jugend

Juniorinnen 18, Südliga 2 TC Schwaben Augsburg II – TC Marxheim 3:3. Einen verdienten Punkt entführten die Juniorinnen aus Augsburg. In einem ausgeglichenen Match mussten sich Luisa Habermeyer und Larissa Gröbl geschlagen geben, Sophie Heckel und Johanna Schlosser waren hingegen erfolgreich. Habermeyer/Schlosser sicherten im Doppel das unter dem Strich leistungsgerechte Unentschieden.

Mädchen 15, Südliga 3 TeG Neuburg/Donau – TC Marxheim 4:2. Mit einer knappen Niederlage verabschieden sich die Mädchen aus ihrer diesjährigen Saison. Nach den Einzeln zeigte sich ein ausgeglichenes Bild: Franka Müller und Selina Leinfelder gewannen, Paula Habermeyer und Emma Reiner mussten ihren Gegnerinnen gratulieren. In den Doppeln waren die Gastgeberinnen dann etwas stärker und sicherten sich den Sieg. Unter dem Strich steht für die TCM-Mädchen dennoch ein beachtlicher dritter Tabellenplatz.

Knaben 15, Südliga 3 TC Marxheim – TC Gundelfingen 5:1. Über einen deutlichen Heimerfolg freuten sich die Knaben. In den Einzeln konnte nur Bruno Puttich nicht gewinnen. Theodor Puttich, David Schmid und Anton Reiner feierten dagegen deutliche Siege. T. Puttich/Reiner und Schmid/Müller ließen in den Doppeln nichts mehr anbrennen.

Bambini 12, Südliga 4 TC Rot-Weiß Rain am Lech – TC Marxheim 2:4. Im Nachbarschaftsduell gegen Rain konnten die Jüngsten des TCM ein Ausrufezeichen setzen. Simon Schuster, Samuel Müller und Elena Habermeyer entschieden ihre Einzel für sich. Anna Burzler unterlag knapp. Müller/Burzler setzten sich in ihrem Doppel durch und holten so den entscheidenden Punkt zum Sieg. (AZ)