Tennisjugend kämpft um die Kreismeisterschaft in Nördlingen

Plus Bei der Kreismeisterschaft der Tennisjugend treten 50 Jungen und Mädchen in Nördlingen an. Der TSV Harburg stellt als einziger Verein zwei Kreismeister.

50 Jungen und Mädchen aus dem Landkreis Donau-Ries haben am vergangenen Wochenende auf der Anlage des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen um die Kreismeistertitel gekämpft. Der Turnierausschuss um Turnierleiterin Renate Hingst und die beiden Turniermanager Elke und Helmut Radeck freute sich über das perfekte Wetter und über die Tatsache, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchweg ein absolut faires Verhalten an den Tag legten.

Von den insgesamt fünf ausgespielten Wettbewerben gewann der TSV Harburg zwei Titel, während der TC Donauwörth, der TC Oettingen und der TC Rot-Weiß Nördlingen jeweils einen Kreismeister stellen konnten. Das größte Feld (16er-K.o.) kam bei den Jungen U14 zustande, wo es am Ende Leon Leimer (TSV Harburg) und Hannes Ruf (TC Rot-Weiß Nördlingen) bis ins Finale schafften. In einem packenden, hochklassigen Match setzte sich Leon Leimer mit 6:4/2:6/10:6 durch. Die dritten Plätze belegten in diesem Wettbewerb Danny Rätz (TSV Harburg) und Tobias Vitkovsky (TC Oettingen).

