Titel zum Abschluss

Harburg spielt Jugendmeister aus

Zum Abschluss der Tennis-Freiluftsaison haben etwa 30 Nachwuchsspielerinnen und -spieler des TSV Harburg um Titel bei den Jugendmeisterschaften gekämpft. Die Jüngsten zeigten in einer Form des „Tennissportabzeichens“ ihre Fortschritte, den Sieg in dieser Gruppe holte sich Emilia Vollert vor den beiden Zweitplatzierten Emilie Riess und Lea Mugrauer. Dahinter landete Laura Förg. Die Kinder der zukünftigen Kleinfeldmannschaft traten im Modus „Jeder-gegen-jeden“ an und zeigten oft beachtliche Ballwechsel. Lenja Künast setzte sich gegen alle Mitspieler durch und belegte am Ende den ersten Platz vor Amelie Christ auf Platz zwei. Rang drei holte sich Anastasia Lang.

Hochklassige Matches boten die Mädchen und Buben der sehr erfolgreichen aktuellen Kleinfeldmannschaft. Den Siegerpokal erspielte sich hier ungeschlagen Lotta Mühleidner. Platz zwei ging an Benedikt Eska, Bastian Stadler wurde Dritter.

Auch im Bereich Midcourt zeigte der Harburger Nachwuchs sein Können und tolle Ballwechsel. Den ersten Platz belegte abschließend Lara Schmidt, die alle Spiele gegen ihre Teamkollegen gewann. Den zweiten Platz sicherte sich Lilly Spiegl vor Mia Enßlin. Im Wettbewerb auf dem Großfeld traten schließlich die Spieler der diesjährigen ungeschlagenen Midcourt-Meistermannschaft an. Die Buben boten tolles Tennis, schließlich holte sich Elias Leimer ungefährdet einmal mehr den Siegerpokal. Die Plätze zwei und drei gingen an Max Drexler und Martin Mack. (tsv)