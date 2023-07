Wemdings Tennis-Oldies sind Meister

Die Herren 65 des TCW verlieren in ihrer Premierensaison nicht ein Spiel. Im nächsten Jahr dürfen die Wallfahrtsstädter in der Südliga 1 antreten.

Die in dieser Saison neu gegründete Wemdinger Mannschaft der Altersklasse Herren 65 hat in der Südliga 2 eine makellose Bilanz. Mit 12:0 Punkten belegen die Wemdinger Senioren Platz eins und können sich ungeschlagene Meister nennen.

Am letzten Spieltag mit dem Tabellenzweiten TC Kissing als Gast kam es zu einem echten Endspiel, bei dem den Gastgebern allerdings schon ein Unentschieden zur Meisterschaft gereicht hätte. Ralf Graf und Josef Gottwald mussten sich an Position eins und zwei jeweils in zwei Sätzen geschlagen geben. Edi Veit ließ seinem Gegner keine Chance und Konrad Endmeier schaffte nach 5:7 und 6:0 im Match-Tiebreak mit 10:6 den 2:2-Zwischenstand nach den Einzeln.

Wemdinger Oldies gewinnen entscheidende Partie in den Doppeln

In den Doppelpaarungen sicherten aber Graf/Endmeier (7:5, 6:3) und Gottwald/Veit (6:2, 6:3) den 4:2 Endstand. Während der Saison kamen noch Erich Schubert und Peter Held zum Einsatz. Der Tennisclub Wemding hat nun das Recht, in der Saison 2024 in der höchsten schwäbischen Liga in dieser Altersklasse anzutreten. (AZ)

