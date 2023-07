Wichtiges Unentschieden für Harburgs Herren 65

Mit dem 3:3 in Deisenhausen sind die Oldies kurz davor, die Abstiegsränge zu verlassen. Derweil bejubeln die Mädchen ihren ersten Saisonsieg.

Sehr solide präsentieren sich die Harburger Tennis-Mannschaften am ersten Juli-Wochenende. Die 3:3-Unentschieden der Herren 65 und der Knaben sind wichtig für den jeweiligen Klassenerhalt, die Mädchen feiern außerdem ihren ersten Sieg der Saison gegen Unterglauheim II. Nur das Midcourt-Team muss in Deiningen eine Niederlage einstecken.

Herren 65, Südliga 1 SV Deisenhausen – TSV Harburg 3:3. Einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf um den Abstieg schaffte das Team beim langjährigen Rivalen aus dem Allgäuer Vorland. In den Einzeln musste Hannes Hingst neidlos die Überlegenheit seines spielstarken Gegners anerkennen. Besser machten es Walter Reitsam und Johann Dürrwanger mit glatten Zwei-Satz-Siegen. Franz Wiest schaffte es allerdings nicht, gegen seinen äußerst sicheren Gegner das Spiel zu diktieren und verlor den Punkt zum Zwischenstand von 2:2. Die beiden Doppel sahen jeweils eine Überlegenheit. Im „Einser“ verloren H. Hingst/H. Rief trotz gutem Spiel den Punkt, während das „Zweier“ W. Reitsam /J. Dürrwanger das Remis mit einem deutlichen Sieg sicherte. Sollte ein weiterer Punktgewinn im letzten Spiel gegen den TC Elchingen gelingen, könnten die Abstiegsplätze verlassen werden.

Harburgs Tennis-Mädchen holen ein verdientes 5:1

Knaben, Südliga 2 TC Schiessgraben III – TSV Harburg 3:3. Optimal gepunktet haben die Harburger Knaben in Augsburg. Zwei gewonnene Einzel im Match-Tiebreak durch Leon Leimer und Danny Rätz waren die Grundlage für den Punktgewinn. Mit einem weiteren Sieg im Match-Tiebreak durch L. Leimer /D. Rätz erreichte man das Remis. Finn Fass und Max Christophel hatten sowohl im Einzel als auch im Doppel wenig Möglichkeiten, den Augsburgern Paroli bieten zu können. Mit diesem Unentschieden sollte der Klassenerhalt geschafft sein.

Mädchen, Südliga 3 BSC Unterglauheim II – TSV Harburg 1:5. Beim BSC Unterglauheim konnte Harburgs U15-Mädchen-Team endlich den ersten Saisonsieg bejubeln. Sophia Christophel, Luisa Vollert und Evelin Körner gewannen ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen und brachten ihre Mannschaft mit 3:1 in Führung. Nachdem auch die Doppelpaarungen Sophia Christophel/Lilly Spiegl und Theresa Röthinger/Evelin Körner erfolgreich waren, freuten sich die Harburgerinnen über den verdienten 5:1-Sieg.

SpVgg Deiningen erweist sich Harburgs Midcourt-Team überlegen

Midcourt, Südliga 2 TSV Harburg – SpVgg Deiningen 2:4. In der Einzelrunde konnte nur Amelie Christ für das Harburger Midcourt-Team punkten. Lenja Künast und Emilie Rieß mussten sich in sehr ausgeglichenen Spielen jeweils knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben. Maximilian Lenz unterlag in zwei Sätzen. Im Doppel waren Amelie Christ und Emilie Rieß erfolgreich, während Lenja Künast und Julius Jungwirth den Punkt ihren Gegnern überlassen mussten. (AZ)