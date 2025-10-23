TSG Rain holt sich den Deutschen Mannschaftspokal

Nach der erfolgreichen Titelverteidigung des Deutschen Mannschaftsmeisters gelang den Tischfußballern der TSG Rain auch beim Deutschen Mannschaftspokal in Rain der Gesamtsieg im Teamwettbewerb. Im Gesamtfeld von vier Mannschaften aus Berlin, Schwalbach, Höpfigheim und Rain setzten sich die Gastgeber bereits in der Vorrunde als Gruppensieger durch. Das Team hatte mit 2:0 gegen den BSC Schwalbach gewonnen, hinzu kamen Siege gegen Spreeathen Berlin (2:1) und gegen den SC Höpfigheim (4:0).

Die Rainer bildeten ihre Mannschaft mit den Spielern Arnold Mair, Alex Ruf, Andreas Jung, Moriz Jung und Hans Ruf. Im Finale trafen sie erneut auf den BSC Schwalbach, wo sie sich anfänglich mit einem Remis zum Seitenwechsel noch schwertaten. In der zweiten Halbzeit dominierten die Rainer das Duell aber klar und gewannen ihre Einzelspiele zum letztlich unangefochtenen 4:0-Erfolg.

Lokalmatador Alex Ruf unterliegt im Einzel-Halbfinale

Im Einzelwettbewerb spielten 16 Spieler um den Titel des Deutschen Pokalsiegers. Dabei setzte sich im Halbfinale der Deutsche Einzelmeister Marcel Schulz gegen den Berliner Kwiatkowski mit 4:1 durch. Die zweite Partie gewann Marcus Tilgner gegen den Lokalmatador Alex Ruf mit 2:1. Der Deutsche Meister Marcel Schulz siegte im Finale trotz eines 0:1-Rückstandes gegen Marcus Tilgner zur Halbzeit mit 5:1 und konnte sich in der Gesamtrechnung damit das Double sichern. (AZ)