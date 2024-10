Rains Zweite muss in Aichach klein beigeben

Engagiert gekämpft und trotzdem verloren: Rains Zweite, als Bezirksliga-Vizemeister nachträglich noch in die Tischtennis-Bezirksoberliga hochgerutscht, ist gleich im ersten Saisonspiel wieder auf den Erzrivalen der vergangenen Saison getroffen, den TSV Aichach II. Und wie schon in der entscheidenden Rückrundenpartie im März, so behielten auch diesmal die Paarstädter die Oberhand – allerdings war es am Samstag beim 6:4 für Aichach II in der Turnhalle der Edith-Stein-Schule wesentlich knapper als ein halbes Jahr zuvor in Rain.

Die ohne ihren längerfristig ausfallenden Routinier Wolfgang Römer angetretenen Rainer hielten die Begegnung fast über den gesamten Spielverlauf offen und erwiesen sich als weitgehend ebenbürtig. So konterten schon im Doppel Weirich/Simonis die 0:3-Niederlage von Nothofer/Bleimayr mit einem ebenso deutlichen Erfolg über Held/Wittmann. Gegen Aichachs „Dauerbrenner“ Matthias Löw erkämpfte sich anschließend Matthias Nothofer nach einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Erfolg, während Eduard Weirich gegen Lucas Held nur zu Beginn des Duells richtig ins Spiel fand.

Tischtennis beim TSV Rain: Zweite Mannschaft blickt auf das erste Heimspiel nach Aufstieg

Im hinteren Paarkreuz glänzte Thomas Simonis mit einem starken 3:1 über Hermann Wittmann. Der eingesprungene Max Bleimayr war gegen Christopher Bedenk ohne echte Chance. Und es blieb spannend: Weirich fehlte gegen Löw im entscheidenden fünften Durchgang genau das Quäntchen Glück, das sein Kapitän Nothofer gegen Held hatte – Zwischenstand also 4:4. Doch im Schlussspurt rissen die Gastgeber doch noch das Ruder entscheidend herum. Auch Simonis kam gegen Bedenk nicht richtig ins Spiel, und Bleimayr verpasste gegen Wittmann hauchdünn den entscheidenden fünften Satz.

Für die TSV-Zweite geht es nun darum, den Blick nach vorne zu richten auf das erste Heimspiel, das am kommenden Samstagabend um 19.30 Uhr gegen die Zweite des TV Dillingen stattfindet.