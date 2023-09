Neue Saison wird Herausforderung für Rainer Tischtennisteam

Plus Der TSV Rain wird für seine erste Mannschaft auf den Kapitän der zweiten zurückgreifen müssen. Jenes Team holte die ersten Punkte, aber ohne Ballwechsel.

Trotz des Abstiegs aus der Verbandsliga Südwest wird auch die neue Tischtennis-Saison 2023/24 für den TSV Rain eine echte sportliche Herausforderung: Zum einen werden die Blumenstädter den Weggang von André Thiebau (Post SV Augsburg) verkraften müssen. Zum anderen wird das Team mit der TSG Hochzoll und dem TSV Königsbrunn von zwei Teams in die Landesliga begleitet, die den Verbandsliga-Klassenerhalt nur knapp verpasst haben – ganz im Gegensatz zu den Rainern.

Drei der vier übriggebliebenen Landesliga-Teams aus dem Vorjahr haben sich zudem personell kräftig verstärkt. Der Kissinger SC bekam mit Patrick Kienle (Polizei-SV Königsbrunn) und Fabian Lindenmayer (VfL Günzburg) Zuwachs, der TV Waal verstärkte sich mit Jan Böcker von der sächsischen TTVG Oederan-Falkenau und Quirin Dempf (TSV Pentenried). Der TSV Aichach schlug sogar dreimal auf dem Transfermarkt zu: Verbandsliga-Ass Maximilian Kistler (TSV Dachau) sowie die beiden Ex-Ehekirchener Patrick Haubenhofer und Ralph Valerius vergrößern den Kader der Paarstädter. Nur beim SC Siegertshofen blieb personell alles beim Alten.