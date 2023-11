Riedlingerinnen haben keine Schnitte gegen Langweid

Tischtennis-Bezirksoberliga Frauen: Riedlingens Tischtennis-Damen unterliegen dem TTC Langweid III deutlich mit 2:8. Nur Heiß und Gail können punkten.

Eine erwartet klare Angelegenheit war das Spiel zwischen dem Aufsteiger aus Riedlingen gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Langweid. Mit 2:8 unterlagen die Tischtennis-Spielerinnen aus der Donauwörther Vorstadt klar.

In den Doppeln mussten sich Lea Polaschek und Vanessa Gail in drei Sätzen geschlagen geben, während Simone Heiß und Ersatzspielerin Cornelia Bosse zwischenzeitlich einen Satz für sich entscheiden konnten, aber dennoch in vier Sätzen verloren. Im ersten Einzel des Abends traf Polaschek auf die in dieser Saison noch ungeschlagene Jugendspielerin Corinna Brummer. Nachdem Polaschek einen Rückstand von zwei Sätzen noch egalisieren konnte, hatte sie im fünften Satz mit 8:11 das Nachsehen.

Riedlingens Simone Heiß überrascht mit Sieg gegen Anna Kaps

Im darauffolgenden Einzel zeigte sich Heiß von ihrer besten Seite und konnte ohne Satzverlust gegen Spitzenspielerin Anna Kaps einen überraschenden Erfolg für die Heimmannschaft verbuchen. Durch den ebenso klaren Drei-Satz-Sieg von Gail gegen Franziska Karcher verkürzten die Riedlingerinnen auf 2:3. Doch nun bogen die Spielerinnen aus Langweid auf die Siegerstraße ab. Denn durch zwei Erfolge von Vivien Behnisch sowie je einen Punktgewinn von Kaps, Brummer und Karcher blieben die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht und fuhren nach knapp zwei Stunden mit einem 8:2-Sieg nach Hause. (AZ)