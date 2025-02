VSC Donauwörth: Wie der Sieg auch ohne Spitzenspielerin gelingt

Starker Auftritt in der Verbandsliga Südwest: Überraschend deutlich mit 8:2 schlugen die Tischtennis-Damen des VSC Donauwörth das Team von der SG Dösingen mit 8:2. Dass ihnen dieses Team liegt, bewiesen sie schon mit dem Sieg in der Vorrunde. Da diesmal aber Dagmar Petersen als Nummer eins fehlte und somit Christine Kampfinger in das vordere Paarkreuz rückte, war man beim VSC gespannt, wie sich das auswirken sollte, da zudem Annette Langner immer noch angeschlagen ist.

Wie schon in der Vorrunde gingen gleich beide Doppel verloren und das jeweils eindeutig mit 1:3. Doch die Einzel liefen perfekt. So ließ Petra Olthues ihren Gegnerinnen A. Köth und Hartl bei ihren beiden deutlichen Dreisatzsiegen nie eine Chance. Christine Kampfinger holte gegen Hartl im ersten Satz einen deutlichen Rückstand auf, um dann in drei Sätzen zu gewinnen. Etwas spannender machte sie es gegen A. Köth. Nach ausgeglichenem Beginn, holte sie sich nervenstark knapp den dritten Satz und machte im vierten Satz alles klar.

Annette Langner macht es spannend

Etwas knapper verliefen die Begegnungen im hinteren Paarkreuz. Hier erkämpfte sich Annette Langner gegen M. Köth ihren Sieg mit 12:10 im Entscheidungssatz, da sie im entscheidenden Moment mutig agierte. Ihr Spiel gegen Kunstmann gewann sie souverän in vier Sätzen. Dem wollte Andrea Gritzner nicht nachstehen. Ihre erste Partie gegen Kunstmann gewann sie nach gutem Spiel 3:1: Schwerer tat sie sich in der allerletzten Partie gegen A. Köth. Zunächst sah es nach einem klaren Sieg aus, doch im dritten Satz hatte sie einen Durchhänger, verlor dann auch Satz vier und musste in den Entscheidungssatz. Diesen entschied sie dann aber klar für sich und der umjubelte 8:2-Sieg war geschafft.

Wichtig wäre ein weiterer Sieg am nächsten Spieltag gegen den Vorletzten aus Heising, so könnte sich der VSC etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Das wird nicht einfach, schließlich mussten sich die Donauwörtherinnen in der Vorrunde mit einem Unentschieden zufriedengeben. (AZ)