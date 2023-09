VSC-Tischtennis-Damen stellen sich der Verbandsliga Südwest

Das VSC-Team will das „Abenteuer Verbandsliga“ ohne Leistungsdruck angehen. Am Samstag kommt mit dem Post SV Augsburg gleich ein dicker Brocken nach Donauwörth.

Nach langen Überlegungen haben sich die Tischtennis-Damen des VSC Donauwörth dazu entschieden, die sportliche Herausforderung anzunehmen und den Aufstieg in die Verbandsliga wahrzunehmen. Obwohl man sich trotz intensiver Suche mit keiner neuen Spielerin verstärken konnte, will man das Abenteuer Verbandsliga angehen. Somit bleiben die „alten“ Spielerinnen am Ball. Petra Olthues, Christine Kampfinger und Andrea Gritzner sollen möglichst die meisten Spiele bestreiten, während Annette Langner und Michaela Gutberlet abwechselnd spielen wollen.

Lediglich die Ranglistenpositionen haben sich verändert. Sehr schwer werden es Petra Olthues an Postion eins und die neue Mannschaftsführerin Christine Kampfinger auf Position zwei im vorderen Paarkreuz haben, denn die meisten Gegnerinnen haben deutlich mehr Punkte auf ihrem Konto. Ins hintere Paarkreuz wechselte Annette Langner auf Position drei vor Andrea Gritzner und Michaela Gutberlet. Auf der Rangliste ist auch noch Kerstin Schneller-Wirth aufgeführt, die aber nicht mehr aktiv spielt.

Erster Gegner ist der Post SV Augsburg

Als Vorbereitung auf die Saison dienten nur ein paar Freundschaftsturniere, da die Turnhalle erst ab September geöffnet hatte. Erschwert wurde die Vorbereitung allerdings dadurch, dass Annette Langner und auch Andrea Gritzner noch Verletzungen auskurieren mussten. Das erste Spiel ist die Begegnung mit einem der Favoriten auf die vorderen Plätze, der Mannschaft vom Post SV Augsburg. Am kommenden Samstag geht es um 18 Uhr los in der Turnhalle des Gymnasiums.

Als weitere Aufstiegsaspiranten können Bayern München II und TSV Stötten II eingestuft werden. Das Donauwörther Team sieht sich als absoluter Außenseiter und würde sich über jeden einzelnen Punktgewinn freuen. Falls am Ende der Abstieg vermieden werden kann, wäre das ein Riesenerfolg. Die VSC-Damen freuen sich auf neue Gegner und sehen diese Saison als Abenteuer, an dem die Freude und der Spaß am Tischtennis im Vordergrund stehen sollen, nicht der Leistungsgedanke.

VSC Donauwörth startet mit einer „Freizeitgruppe“

Mit Beginn der neuen Saison will der VSC Donauwörth außerdem eine Trainingsgruppe für Freizeitsportler starten. Der Verein will dabei Wiedereinsteiger ansprechen, genauso wie Hobbyspieler oder auch Anfänger jeden Alters, die das Spiel mit dem kleinen Ball erlernen wollen. Jeweils donnerstags ab 19.30 Uhr können Interessierte in der Gymnasium-Turnhalle (Halle 3) vorbeischauen. (AZ)