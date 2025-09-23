Tobias Anton und Katharina Lang erringen Bock und Gämse

Das Leichtathletik-Sportfest auf dem Naturgelände des „Bock“ bei Harburg lockte in diesem Jahr circa 100 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Bei herrlichem Spätsommerwetter mit idealen Wettkampftemperaturen eröffnete Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt die Veranstaltung. Er dankte den Verantwortlichen für die aufwendige Vorbereitung und wünschte der Veranstaltung einen guten Verlauf. Der Vereinsvorsitzende des gastgebenden TSV Harburg, Jürgen Deg, der auch zum Aufbau-Team gehörte, bedankte sich ebenfalls und hoffte auf einen weiteren Zulauf an Teilnehmenden und damit den Fortgang des Traditionssportfests, welches nun schon seit über 80 Jahren stattfindet.

Wachablösung bei den Frauen

Den Hauptwettkampf der Männer, der aus einem Sechskampf mit Hindernisbahn und einem abschließenden Geländelauf besteht, gewann wie in den beiden vergangenen Jahren Tobias Anton von der LG Zusam. Mit diesem dritten Sieg hintereinander darf er die Siegertrophäe - einen handgeschnitzten Bock - nun behalten. Beachtlich war aber auch die Leistung des jungen Harburgers Lino Tatz, der sich als Zweiter in die Siegelliste eintragen konnte. Im Hauptwettkampf der Frauen gab es in diesem Jahr eine Wachablösung. Die letztjährige Siegerin Tabea Stumpf aus Harburg wurde von Katharina Lang aus Wertingen entthront. Diese durfte dann auch das Gegenstück zum „Bock“ eine „Gämse“ als Wanderpokal mit nach Hause nehmen.

In den erleichterten Vierkämpfen (ohne Hindernisbahn und Geländelauf) siegte bei den Männern Andre Grandel und bei den Frauen Julia Egger (beide TSV Wertingen). Bei den Altersklassen, die vom TSV Pfuhl dominiert wurden, konnte sich der stellvertretende Vorsitzende der LG-Donau-Ries, Martin Gnad, mit einem ausgezeichneten zweiten Rang in Szene setzen.

Beachtliche Leistungen beim Bocksportfest

Dass man auch in höherem Alter noch sportliche Wettkämpfe bestreiten kann, zeigten viele Athletinnen und Athleten. Darunter waren auch Heinz Benaczek und Hannes Hingst (beide TSV Harburg), die mit über 75 Jahren die Disziplinen des Bocksportfestes mit beachtlichen Leistungen meisterten.

Eine Vielzahl von Schülern und Jugendlichen traten ebenfalls zu den Wettkämpfen auf dem Bock an. Diese mussten sich in den motorischen Grundelementen Werfen, Laufen und Springen bestätigen. Für besondere Freude bei den Jüngsten sorgte die sogenannte Maßkrugstaffel, bei der läuferische Schnelligkeit, mit dem Handicap eines mit Wasser gefüllten Krugs, gefragt war. (AZ)