Tobias Gröbl triumphiert beim Tegernsee-Halbmarathon

Bei der diesjährigen Ausgabe des Tegernsee Halbmarathons gingen rund 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start – und mittendrin: Tobias Gröbl, der Itzinger Ausnahmeläufer.

Der 42-Jährige sicherte sich bereits zum dritten Mal den Sieg bei diesem traditionsreichen Lauf. Für seinen Sponsor Intersport Woha lief Gröbl ein beeindruckendes Rennen: Bereits ab Kilometer vier setzte er sich alleine an die Spitze und ließ der Konkurrenz keine Chance. Seine Durchgangszeit bei zehn Kilometern betrug starke 32:25 Minuten und er erreichte das Ziel nach 01:10:18 Stunden. Besonders die zweite Hälfte der Strecke, gespickt mit längeren Anstiegen, stellte hohe Anforderungen an die Athleten – doch Gröbl meisterte sie souverän.

Intersport-Woha-Team aus Donauwörth stellt sich der Konkurrenz

Auch das Team Intersport Woha war mit drei Läufern vertreten und zeigte eine starke und vielseitige Leistung. Angeführt wurde die Gruppe von Hausmanager Günter Zwettler, der sich mit seinen 70 Jahren der kürzeren Strecke über zehn Kilometer und der deutlich jüngeren Konkurrenz stellte und nach 1:04 Stunden zufrieden das Ziel erreichte. Im Halbmarathon lief Christian Korn eine Zeit von 1:48 Stunden, während Rene Döbler die Zehn-Kilometer-Distanz in 58:38 Minuten absolvierte. (AZ)