Tobias Gröbl kürt sich erneut zum Deutschen Meister

Zum fünften Mal in seiner langen Sportlaufbahn erkämpfte sich Tobias Gröbl von der LG Zusam eine Goldmedaille bei Deutschen Meisterschaften. Dieses Mal war er in Hannover auf der Marathondistanz in der Altersklasse M40 erfolgreich. Zudem lief er als Gesamtneunter der Meisterschaftswertung von knapp 5000 Teilnehmern durchs Ziel.

Tobias Gröbl aus Itzing verpasst die angestrebte Zeit von 2:20 Stunden

Tobias Gröbl war als schnellster bayerischer Läufer angereist. Als Titelverteidiger in der M40 hatte er sich eine Zeit unter 2:20 Stunden vorgenommen. Lange konnte die kleine Gruppe um Gröbl das Tempo halten, als zum Ende des Rennens dann aber eine längere Strecke gegen den Wind zu laufen war, hatte sich die Gruppe bereits so weit auseinandergezogen, dass jeder alleine gegen den Wind laufen musste und das Tempo langsamer wurde. Gröbl konnte seinen Titel mit 2:23:22 Stunden souverän verteidigen. (AZ)

Tobias Gröbl (Zweiter von links) ließ die Altersklassen-Konkurrenz in Hannover hinter sich. Foto: Theo Kiefner