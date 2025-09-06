Jens Meckert: „Wir müssen immer an unsere Grenzen gehen“

Ein 1:0-Sieg im Derby gegen Buchdorf, eine 1:2-Niederlage in Hainsfarth. Wie zufrieden sind Sie mit den ersten beiden Punktspielen der neuen Kreisliga-Saison?

JENS MECKERT: Die Ausbeute ist okay. Gegen Buchdorf war es eine enge Partie, die wir am Ende meiner Meinung nach nicht unverdient auf unsere Seite gezogen haben. In Hainsfarth kamen wir letzten Sonntag leider nicht so richtig ins Spiel. Trotzdem machen wir in der Schlussphase noch den Ausgleich und waren nahe an einem Punktgewinn. Das Siegtor für den Gegner fiel dann leider sehr unglücklich in der Nachspielzeit.

Thomas Unflath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86653 Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis