Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

„Trainer Jens Meckert über Herausforderungen und Erwartungen beim TSV Monheim“

Fußball

Jens Meckert: „Wir müssen immer an unsere Grenzen gehen“

Der Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Monheim spricht im Interview über sein neues Team, das schwierige zweite Jahr und die Freude auf einen „alten Kollegen“.
Von Thomas Unflath
    • |
    • |
    • |
    Jens Meckert
    Jens Meckert Foto: Szilvia Izsó

    Ein 1:0-Sieg im Derby gegen Buchdorf, eine 1:2-Niederlage in Hainsfarth. Wie zufrieden sind Sie mit den ersten beiden Punktspielen der neuen Kreisliga-Saison?
    JENS MECKERT: Die Ausbeute ist okay. Gegen Buchdorf war es eine enge Partie, die wir am Ende meiner Meinung nach nicht unverdient auf unsere Seite gezogen haben. In Hainsfarth kamen wir letzten Sonntag leider nicht so richtig ins Spiel. Trotzdem machen wir in der Schlussphase noch den Ausgleich und waren nahe an einem Punktgewinn. Das Siegtor für den Gegner fiel dann leider sehr unglücklich in der Nachspielzeit.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden