SpVgg Brachstadt-Oppertshofen: Trainer Daniel Thurian sagt Adieu

Nach knapp neunjähriger Tätigkeit als Trainer der Spielvereinigung Brachstadt wurde Daniel Thurian im Rahmen der diesjährigen Saisonabschlussfeier vom Vorsitzenden der Spielvereinigung, Thomas Reindel, verabschiedet. Reindel würdigte die Verdienste Thurians um die SpVGG und unterstrich dabei die Leistungen seinerseits für den Verein, die nicht „nur“ am Spielfeldrand zu suchen waren. „Wir trennen uns in Freundschaft und hoffen, dass uns Thurian in neuer Verantwortung im Verein erhalten bleibt“, sagte der Reindel.

Als absoluten Glücksfall wertete Reindel die Neuverpflichtung im Traineramt. Rick Schindler, der bereits mehrere Jahre im oberbayerischen Raum Trainererfahrung sammelte, konnte als neuer Coach für die SpVGG gewonnen werden und wird sie in die neue Saison in der A-Klasse Nord 2 führen. (AZ)