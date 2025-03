Trainerbeben in Wemding: Edi Fischer übernimmt für Maik Mokos

Alle Fußball-Kreisligisten wollen gut aus den Startlöchern kommen, nach langer Vorbereitung weiß allerdings niemand so richtig, wo er steht. Die Wahrheit über die Form bei den Teams der Kreisliga Nord aus Buchdorf, Ebermergen-Mündling-Sulzdorf, Mertingen, Monheim und Wemding-Wolferstadt sowie dem aus Münster-Holzheim in der Kreisliga Ost, wird sich am Wochenende zum Punktspielauftakt zeigen. Ein Überblick.

