Triathleten des TSV Harburg stellen sich dem Swim & Run in Nürnberg

Der vom Bayerischen Triathlon-Verband organisierte 3. Swim & Run diente nicht nur der Kadersichtung, sondern war auch der dritte Wettkampf des BTV-Nachwuchscups. Die Veranstaltung zog zahlreiche Sportlerinnen und Sportler aus ganz Bayern an und stellte mit einem neuen Teilnehmerrekord die wachsende Begeisterung für diesen Sport unter Beweis.

Alle Altersklassen starteten mit einem Sprint über 50 Meter Kraul-Schwimmen im Langwasserbad. Die Schülerklassen hatten anschließend den 200-Meter-Wasserkomplextest zu absolvieren, während die Jugend B 400 Meter schwamm und die Jugend A sowie die Junioren je 800 Meter Kraul auf dem Programm hatten. Nach der wohlverdienten Mittagspause ging es auf die Tartanbahn bei der Bertolt-Brecht-Schule, wo die Schüler A und B 1.000 Meter sowie die Jugend B 3.000 Meter liefen und die Jugend A sowie Junioren die Strecke von 5.000 Meter bewältigten. Mit dabei waren wieder einige Athleten des TSV Harburg.

Chiara Göttler siegt in der Juniorenklasse

In der Altersklasse der Schüler B ging Maximilian Kristen an den Start und erreichte bei seinem ersten Swim and Run einen respektablen neunten Platz. Levin Gentner, der in der Altersklasse der Schüler A antrat, überzeugte mit einer sehr guten Schwimmzeit und lag vor dem Laufen auf Platz zwei. Trotz starker Konkurrenz im Lauf sicherte er sich den fünften Platz. Laura Reinsch meisterte den Wettkampf trotz Erkältung. Anfangs hatte sie mit dem Startsprung zu kämpfen, aber insgesamt war sie mit dem Wettkampf zufrieden.

In der Jugend A zeigte Nina Mayer eine beindruckende Leistung und belegte den zweiten Platz in ihrer Altersklasse. Zum ersten Mal in der längeren Distanz unterwegs, war sie mit ihrer Leistung sehr glücklich und konnte viel für künftige Wettkämpfe mitnehmen. Auch Simon überzeugte mit einer persönlichen Bestzeit auf 800 Meter und einem guten Lauf, der auf dem neunten Platz endete. Luca Schreitmüller verbesserte erneut seine 800-Meter-Schwimmzeit und konnte sich mit der zweitbesten Laufzeit noch den vierten Gesamtplatz im stark besetzten Feld der Jugend A sichern. In der Juniorenklasse triumphierte Chiara Göttler mit neuen Bestzeiten. Sie verbesserte ihre Schwimmzeit über 800 Meter und erzielte beim Fünf-Kilometer-Lauf die Tagesbestzeit der Mädchen. Mit dieser herausragenden Laufleistung sicherte sie sich den Sieg in ihrer Altersklasse. (AZ)