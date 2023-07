170 Jung-Triathleten geben Gas

Die besten Nachwuchs-Athletinnen und -Athleten Bayerns starten beim Triathlon in Harburg. Die Teilnehmer des heimischen TSV nutzen ihren Heimvorteil und stauben Podestplätze ab.

Der 5. Harburger Schüler- und Jugendtriathlon hat für viele glückliche Gesichter bei den jungen Dreikämpfern gesorgt. Aus ganz Bayern und darüber hinaus fanden über 170 Starterinnen und Starter den Weg in die Burgstadt.

Der Harburger Triathlon gehört schon seit einigen Jahren zum BTV Memmert Nachwuchscup und hat sich mittlerweile zu einem der größten und teilnehmerstärksten Kinder-Triathlons in Bayern entwickelt. Den absoluten Höhepunkt stellt diese Veranstaltung allerdings für die vielen schwimm-, rad- und laufbegeisterten Kinder des heimischen TSV Harburg (TriaKids) dar.

Die richtige Bühne bot dazu das Sportgelände des TSV Harburg, hier gab es für die zahlreichen Zuschauer die Möglichkeit, die Nachwuchssportler in allen drei Disziplinen anzufeuern.

Harburger Feuerwehr, Rotes Kreuz und DLRG sorgen für reibungslosen Ablauf

Die vielen Helfer aus der Triathlonabteilung, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Harburg, dem Roten Kreuz und der DLRG, sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Eine breite Unterstützung erhielten die Organisatoren durch die Stadt Harburg (städtischer Bauhof), Obst- und Gartenbauverein und zahlreiche Unternehmen aus Harburg und Umgebung.

Organisationsleiter Jochen Rühl dankte allen Unterstützern für ihr Engagement, danach schickten Bürgermeister Christoph Schmidt und TSV-Vorsitzender Jürgen Deg die erste Startgruppe auf die Schwimmstrecke in die Wörnitz. Die Athleten wurden per Einzelstart über einen Steg ins Rennen geschickt, hier kam es teils zu spektakulären Flugeinlagen. Auch die selektiv und technisch anspruchsvolle Radstrecke verlangte von den Athleten eine gute Vorstellung.

Gleich im ersten Rennen reichte es für Henri Schröppel zu einem Podestplatz (Dritter), sein Teamkollege Lino Tatz erreichte den sechsten Platz. Es siegten Moritz Kaunz (1. FC Deining) und Charlotte Doseth (SV Würzburg). Im Rennen in der Wertung Jugend B konnte sich Giulia Göttler und Luca Schreitmüller jeweils den zweiten Platz sichern. Durch die konstant guten Leistungen haben beide die Möglichkeit bekommen, zum neuen Schuljahr an den Olympiastützpunkt nach Nürnberg zu wechseln. Julia Weiland, Nina Mayer und Elisabeth Haupt erreichten die Plätze fünf, sechs und 14. Es siegten Tom Kaebel ( TV 1848 Coburg) und Annika Bernhuber (IfL Hof).

Athleten des TSV Harburg auf dem Siegerpodest

Im Schüler-A-Rennen gingen die Siege an den Schongauer Alexander Tresselt und Elena Gutierrez Steinhauer (TV 1848 Erlangen). Auch hier konnte sich ein Harburger einen Podestplatz sichern: Joel Westphal zeigte ein beherztes Rennen und wurde knapp Zweiter. Melek Erdogan absolvierte mutig ihren ersten Triathlon und erreichte Platz 17.

Im Schüler-B-Rennen waren 26 Kinder am Start, es siegten Max Schedel (ASV Kulmbach) und Mathilda Kujala (Hilpoltstein). Mit Quinn Ellrich, Levin Gentner, Julian Bock, Dominik Bach, Louisa Wagenknecht, Maya Joachim und Jana Graf waren bei diesem Rennen die meisten TSV-Kinder am Start.

In der Einstiegsklasse Schüler C konnte sich Anna Lernhard den Silberplatz sichern, Maxime Westphal wurde Siebter. Es siegten Anton Binder (TuS Feuchtwangen) und Elisabeth Ramian (Karlsfeld).

Schnelle Wechsel im Teamwettkampf Single Mixed Relay

Nach den Einzelrennen folgte noch der Teamwettkampf. Bei der spektakulären und rasanten Single Mixed Relay sind schnelle Wechsel und viel Durchhaltevermögen gefragt. Hier war das Rekord-Teilnehmerfeld von 33 Staffeln gemeldet. Bei diesem Format bilden ein Mädchen und ein Junge ein Team, beide müssen zwei Mini-Triathlons (75 Meter – 1500 Meter – 400 Meter) im Wechsel absolvieren.

Das schnellste Team in der Jugendwertung bildeten Charlotte Doseth (Würzburg) und Robert Quinn Gould (Erlangen). Als bestes reines Vereinsteam schaffte es das Team TSV Harburg I (Göttler/Schreitmüller) auf den dritten Platz. In der Schüler-Wertung sicherte sich das Team TVE - TSG Roth, in der Besetzung Steinhauser/Rudolph, den ersten Platz. Den jungen Sportlern war die Begeisterung für diesen Teamwettbewerb in jeder Phase des Rennens anzumerken.

Ein großes Lob an die Ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer

Die Arbeit hinter einer Veranstaltung, wie dem Harburger Triathlon, sieht Organisationsleiter Jochen Rühl als eine Investition in die Zukunft: „Die ausgezeichneten Leistungen der Nachwuchssportler aus den verschiedenen Vereinen wären ohne das Engagement der vielen ehrenamtlichen Trainer und Helfer nicht möglich. Einige der Nachwuchssportler, die bei uns mal ganz klein angefangen haben, trainieren mittlerweile am Olympiastützpunkt in Nürnberg, oder engagieren sich in unserer eigenen Abteilung als Nachwuchstrainer“.

Rühl und sein Organisationsteam werteten den 5. Harburger Schüler- und Jugendtriathlon als vollen Erfolg. Trage er doch erheblich dazu bei, dass die Sportart Triathlon an öffentlicher Präsenz gewinnt und junge Menschen an den drei Sportarten Schwimmen, Radfahren und Laufen Spaß haben können.