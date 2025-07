Fulminanter Auftritt der Harburger Triathleten in Hof

Der GEALAN Triathlon des IfL Hof fand dieses Jahr wieder am Untreusee statt. Bei der zweitältesten Veranstaltung in Deutschland trafen sich dieses Jahr zum 42. Mal alle Alters- und Leistungsklassen, um sich beim Schwimmen, Radfahren und Laufen zu messen.

Mit dabei waren auch die Herren-Bayernliga-, die Damen-Regionalligamannschaft und zwei Einzelstarter des TSV Harburg. Am Samstag fand ein Schüler- und Jugendtriathlon sowie eine Team-Relay für die Ligamannschaften statt. Am Sonntag hatten die Liga-Athleten die Olympische Distanz zu absolvieren.

Der Samstag begann regnerisch und nicht sehr warm mit einem Schüler- und Jugendtriathlon. Hannah Richter (Jahrgang 2017) belegte nach 100 Metern Schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren und 200 Metern Laufen einen hervorragenden zweiten Platz. Laura Reinsch (2012) musste 400 Metern Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen und wurde Fünfte in ihrer Altersklasse.

Junges Harburger Team auf Rang drei bei der Team-Relay

Die Team-Relay (Staffel) am Nachmittag versprach Action pur. Drei Starter eines Vereins bilden ein Team, jeder musste 200 Metern Schwimmen, 5,1 Kilometer Radfahren, 1,5 Kilometer Laufen, um dann an den nächsten Starter zu übergeben. Die Gesamtzeit entscheidet über die Platzierung. Mit Elisabeth Haupt, Julia Weiland (beide 17 Jahre) und Nina Mayer (15 Jahre) landete das wohl jüngste Team der Liga auf einem herausragenden dritten Platz von zehn Mannschaften. Unter anderem auf der anspruchsvollen und nassen Radstrecke konnten die Drei ihre Erfahrung ausspielen.

Icon Vergrößern Das Harburger Damenteam sicherte sich in Hof den dritten Platz in der Bayerischen Staffel Meisterschaftswertung. Von links: Julia Weiland, Nina Mayer und Elisabeth Haupt Foto: Jochen Rühl Icon Schließen Schließen Das Harburger Damenteam sicherte sich in Hof den dritten Platz in der Bayerischen Staffel Meisterschaftswertung. Von links: Julia Weiland, Nina Mayer und Elisabeth Haupt Foto: Jochen Rühl

Bei den Männern, die dieselben Distanzen zu absolvieren hatten, starteten mit Simon Naschwitz (16) und Leo Österlein (18) ebenfalls zwei Nachwuchstalente des TSV. Der Dritte im Bunde war Stefan Richter, erfahrener Triathlet, der in der Vergangenheit bereits in den Farben des IfL Hof in der Liga gestartet ist. Die Herrenmannschaft erkämpfte sich sensationell den ersten Platz aller Bayernligamannschaften – das erste Mal in der Ligageschichte des TSV. Befanden sich alle drei während des gesamten Rennes immer unter den ersten drei Mannschaften, sicherte Österlein als Schlussstarter mit einem beherzten Lauf die Spitze des Podiums.

Herrenteam kann zum zweiten Mal an einem Wochenende siegen

Am folgenden Tag begab sich erneut Stefan Richter zusammen mit David Rother, Lukas Berger und Tobias Ullrich auf 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und einem abschließenden Lauf von zehn Kilometern. Die besten drei Zeiten werden addiert und ergeben wiederum den Gesamtplatz der Mannschaft. Mit den Einzelplatzierungen 2 (Richter), 7 (Rother) und 8 (Berger) übertrafen sich die Herren selbst und standen ein zweites Mal an diesem Wochenende ganz oben auf dem Podium. Ein noch nie da gewesener Erfolg des Vereins aus Harburg. Ullrich musste leider mit einem Raddefekt vorzeitig aussteigen.

Die Regionalligadamen, vertreten durch Anna Berger, Anja Stimpfle, Sarah Degmayr und Diana Naschwitz, finishten dieselben Distanzen auf einem guten sechsten Platz.

TSV Harburg auf einem Aufstiegsplatz

Mit diesen zwei Top-Platzierungen haben die Herren nun einen Sprung auf einen Aufstiegsplatz gemacht. Mit einer guten Platzierung zum abschließenden Wettkampf am 27. Juli in Schongau könnten sie der Damenmannschaft in die nächsthöhere Regionalliga folgen. Auch die Damen sicherten sich mit den zwei guten Platzierungen den Klassenerhalt, rangieren nun im vorderen Mittelfeld im Liga-Ranking und wollen in Schongau noch einmal wichtige Punkte für die Gesamtwertung sammeln. (AZ)