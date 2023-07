Guter dritter Platz für Harburgs Triathleten in Zusmarshausen

Plus Harburgs Triathleten bleiben hartnäckig im Aufstiegsrennen. Im dritten Wettkampf der Landesliga-Saison springt Platz drei heraus. Der Aufstieg ist möglich.

Das Triathlon-Team des TSV Harburg hat auch beim Nullinger-Triathlon in Zusmarshausen überzeugt. Wie stark die Landesliga besetzt ist, zeigt die Tatsache, dass in bisher drei Rennen drei verschiedene Mannschaften auf dem ersten Platz landeten.

Aber der Reihe nach: Von Trainer Jochen Rühl wurden zu diesem Sprinttriathlon (750 Meter schwimmen, 21 Kilometer Rad fahren, fünf Kilometer laufen) Markus Stang, Lukas Berger, Thomas Braun und Zusmarshausen-Experte Andi Reinke nominiert. An der Startlinie zum Schwimmstart standen 20 Mannschaften aus dem südbayerischen Raum.