Harburg erlebt ein spektakuläres Finale des BTV-Nachwuchcups

Der 4. Harburger Schüler- und Jugendtriathlon bringt junge Athleten aus ganz Bayernnach Schwaben. Dabei müssen sich die Einheimischen keinesfalls verstecken.

Der 4. Harburger Schüler- und Jugendtriathlon hat wieder viele Starterinnen und Starter aus ganz Bayern nach Schwaben gelockt. 159 junge Athletinnen und Athleten nahmen teil. Kein Wunder, denn die Veranstaltung bildet das Finale des BTV-Nachwuchscups. Das Interesse am Triathlon mit den Teildisziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen ist in der Region ungebrochen.

Das Sportgelände des TSV Harburg und die angrenzende Straße verwandelten sich in eine perfekte Triathlon-Bühne. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer feuerten im Bereich der Strecken die Nachwuchssportler zwischen sechs und 18 Jahren an. Die vielen Helferinnen und Helfer aus der Triathlonabteilung, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Harburg, dem Roten Kreuz und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Eine breite Unterstützung erhielten die Organisatoren durch die Stadt Harburg (städtischer Bauhof), Obst- und Gartenbauverein und zahlreiche Unternehmen aus Harburg und der Umgebung.

Spektakuläre Flugeinlagen beim Sprung in die Wörnitz

Organisationsleiter Jochen Rühl freute sich sehr, dass auch zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region und ganz speziell von den TriaKids des TSV Harburg am Start waren. Bürgermeister Christoph Schmidt und der TSV-Vorsitzende Jürgen Deg schickten die erste Startgruppe pünktlich auf die Schwimmstrecke in die Wörnitz.

Joel Westphal vom TSV Harburg startete mit einem Sprung auf seine Schwimmstrecke. Foto: Karin Haupt

Die Athleten wurden per Einzelstart über einen Steg ins Rennen geschickt, hier kam es teils zu spektakulären Flugeinlagen. Auch die selektiv und technisch anspruchsvolle Radstrecke verlangte von den Athleten eine gute Leistung auf dem Rad. Gleich im ersten Rennen reichte es für die beiden TSV-Athleten Chiara Göttler (3.) und Luis Rühl (1.) zu Podestplätzen. Das Rennen in der Wertung Jugend B konnten Anna Brugger (ASV Kulmbach) und Moritz Hägel (IFL Hof) für sich entscheiden. Giulia Göttler (4.) und Luca Schreitmüller (5.) schafften es ganz knapp nicht auf das Podium. Aber auch Julia Weiland (6.), Elisabeth Haupt (10.) und Henri Schröppel (8.) zeigten ein ausgezeichnetes Rennen.

TSV Harburg stellt die schnellste Staffel

Im Schüler-A-Rennen gingen die Siege an die Würzburgerin Josefine Doseth und Simon Brugger (ASV Kulmbach). Dass die Harburger auch in dieser Klasse ganz vorne mitmischen können, zeigten Nina Mayer (4.) und Joel Westphal (4.). Auch in den Einstiegsklassen Schüler C/B und vor allem beim „Kids Fun Run“, hatten die Athletinnen und Athleten die Möglichkeit, erstmals bei einem Triathlon beziehungsweise Lauf einen Zieleinlauf über einen blauen Teppich zu erleben. Hier siegten Elena Gutierrez (Erlangen), Julius Doseth (Würzburg) und Leni Arthofer (Karlsfeld), Louisa Wagenknecht erreichte den zweiten Platz. Bei den Jungen gewann Maxime Blersch vom TSV Brannenburg. Für den TSV waren am Start: Andi Lernhard, Jakob Lepp, Miriam Krauß, Noah Dürrwanger, Maxim Westphal, Liam Hotaran, Anna Lernhard und Felix Knop.

Schnelle Wechsel und viel Durchhaltevermögen waren an diesem Tag das richtige Motto, denn am Nachmittag stand noch die spektakuläre und rasante „Single Mixed Relay“ auf dem Programm. Hier war ein Rekordteilnehmerfeld von 28 Staffeln gemeldet. Bei diesem Format bilden ein Mädchen und ein Junge eines jeden Vereins ein Team, beide müssen zwei Mini-Triathlons (75 Meter –1500 Meter – 400 Meter) im Wechsel absolvieren. Die schnellste Staffel stellte der heimische TSV Harburg in der Besetzung Chiara Göttler und Luis Rühl vor dem TSV Brannenburg (Walter/Drechsler). Die Wertung Schüler A/Jugend B sichert sich das Team vom IfL Hof (Bernhuber/Hägel) vor dem Team TV 1848 Erlangen (Bülck/Hof). (AZ)