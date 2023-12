Harburger Jung-Triathlet wechselt in die 1. Bundesliga

Der 17-jährige Luis Rühl startet ab der neuen Saison für den hessischen Verein KSV Baunatal. Wie dies zustande kam und welche großen Wettkämpfe für ihn 2024 anstehen.

Als erster Athlet aus der Region wechselt der Harburger Triathlet Luis Rühl in die 1. Triathlon-Bundesliga. In der neuen Saison startet der 17-Jährige für den hessischen Verein KSV Baunatal. Laut Teamchef Till Steuber gehört er zu den talentiertesten Nachwuchs-Triathleten Deutschlands.

Nach einer erfolgreichen Zweitligasaison, mit dem vierten Platz beim Wettkampf in Trebgast und einem fünften Platz beim Rothsee Triathlon, wurden gleich mehrere Erstliga-Vereine auf den damals noch 16-jährigen Harburger aufmerksam. Bislang ging Rühl für den Zweitligisten SSV Forchheim auf Punktejagd.

Luis Rühl wird sich mit Top-Athleten messen

Der Harburger Abiturient freut sich nun darauf, in der höchsten Liga innerhalb der Deutschen Triathlon Union zu starten und sich in der neuen Saison mit Weltmeistern (Rico Bogen, Berlin) und World Cup Startern (Richard Murray) zu messen.

In der 1. Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga treffen seit über einem Vierteljahrhundert die besten deutschen Kurzdistanz-Triathleten auf Weltklassesportler. Im Fokus steht dabei der Teamgedanke, geht es doch in bis zu fünf Rennen um den Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters. Hierbei gehen 16 Männerteams an den Start.

Seine sportlichen Wurzeln hat Luis Rühl bei der Triathlon-Abteilung des TSV Harburg, schon im Jahr 2020 wurde er von den DZ-Lesern zum Nachwuchssportler des Jahres gewählt. Mittlerweile lebt er in Nürnberg und trainiert dort seit knapp zwei Jahren am Olympiastützpunkt unter dem Trainergespann Stephen Bibow und Jonathan Zipf.

Beim Trainingslehrgang erhielt der Harburger das Angebot

Neben dem bayerischen Landeskader gehört er inzwischen auch dem Nachwuchs-Nationalkader an, auch deshalb werden letztlich die Trainer mitentscheiden, welche Wettkämpfe infrage kommen. Stehen doch neben den Bundesliga-Wettkämpfen auch Europacup-Rennen und DTU Cups im Rennkalender für die Saison 2024.

Momentan befindet sich der Landeskader bei einem Trainingslehrgang in Saarbrücken, dort besuchte der Teamleiter der KSV Baunatal, Till Steuber, die Trainingsgruppe von Luis Rühl und überzeugte sich beim Schwimmtraining von der Trainingsqualität des Landeskaders. Bei dieser Gelegenheit kam es zur Vertragsvereinbarung. (AZ)