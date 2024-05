Harburger Landeskader-Athleten etablieren sich in der deutschen Spitze

Die Jugend der Burgstädter macht in Forst im Kraichgau eine gute Figur. Besonders in den Junioren-Klassen sind die Harburger weit vorne.

Die fünf Harburger Landeskader-Triathleten Nina Mayer, Giulia und Chiara Göttler, Luca Schreitmüller und Luis Rühl haben sich zur zweiten Station des DTU-Jugendcups nach Forst im Kraichgau aufgemacht – und dort beachtliche Platzierungen erreicht.

Bei optimalem Wetter fand der 34. Heidesee-Triathlon statt. Beim DTU-Cup messen sich die besten deutschen Triathleten in den Altersklassen Jugend B / A und bei den Junioren. In der jüngsten Altersklasse etablierte sich Nina Mayer endgültig in der deutschen Spitze und konnte mit dem neunten Platz ihr Ergebnis vom ersten DTU-Cup in Halle nochmals steigern. Geschwommen wurden hier 400 Meter, mit anschließendem Zehn-Kilometer-Radfahren und einem 2,5 Kilometer langen Lauf.

Chiara Göttler und Luis Rühl holen die Plätze drei und fünf

Bereits die doppelte Distanz musste in den nächsten Altersklassen bewältigt werden. In der Jugend A konnten sowohl Giulia Göttler (neunter Platz) bei ihrem Lieblingsrennen als auch Luca Schreitmüller (44. Platz) eine solide Leistung zeigen. Bei den Rennen in den Junioren-Klassen wurde es spannend, es ging hier um jeweils ein WM- beziehungsweise EM-Ticket. Wie schwierig es in Forst ist, ein solches zu ergattern, zeigte sich dann allerdings sehr schnell im Rennverlauf: Durch die wenig selektive Radstrecke konnten sich teilweise sehr viele Athleten in den ersten Radgruppen halten.

Die Entscheidung musste also auf der Laufstrecke fallen. Sowohl Chiara Göttler als auch Luis Rühl kamen mit dieser Rennsituation sehr gut zurecht und sicherten sich auf der Laufstrecke eine Spitzenplatzierung. Göttler erreichte sogar noch das Podest (dritter Platz), Rühl erreichte den fünften Platz. Das nächste Rennen in der DTU-Jugendcup Serie findet am 22. Juni am Rothsee statt. Hier haben die bayerischen Athleten dann Heimrecht. (AZ)

