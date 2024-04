Harburger Triathlonjugend gestaltet Saisonauftakt erfolgreich

Aus dem doppelten Einsatz am Wochenende gehen die Nachwuchs-Triathleten des TSV mit einigen Erfolgen. Luis Rühl holt Platz zwei in Halle an der Saale.

Gleich zwei hochkarätige Veranstaltungen haben die Triathlon-Nachwuchssportler des TSV Harburg am Wochenende bestritten: den nationalen DTU Cup in Halle an der Saale und den BTV Swim und Run in Rothenburg. In beiden Wettkämpfen zeigten sich die Burgstädter

Der Wettkampf in Halle erstreckte sich über zwei Tage, so fand der erste Teil am Samstag auf der 50-Meter-Bahn in der Robert-Koch-Schwimmhalle statt. Am Sonntag wurden die Athleten im Abstand von 20 Sekunden auf die 21 Kilometer lange Rad- beziehungsweise fünf Kilomter lange Laufstrecke geschickt. Für die Rennen der DTU wird man, durch entsprechende Vorleistungen, vom jeweiligen Landesverband (BTV in Bayern) nominiert.

Harburgs Luis Rühl fährt die beste Radzeit in Halle

Einen mehr als gelungenen Saisonauftakt feierte gleich bei seinem ersten Rennen in der Juniorenklasse Luis Rühl. Nicht nur, dass er mit seiner Schwimmzeit (800 Meter, 9:27 Minuten) die Teilqualifikation für die EM/WM schaffte, sondern er sicherte sich auch noch den zweiten Gesamtrang. Mit der besten Radzeit konnte er die gesamte Konkurrenz auf Abstand halten. Die nächsten Qualifikations-Rennen stehen dann in Forst und am Rothsee an. Seine Teamkollegin Chiara Göttler erreichte den siebten Platz.

Auch die 14-jährige Nina Mayer erwischte einen perfekten Tag im Jugend-B-Rennen. Erstmals im BTV Aufgebot, konnte sie schon im Wasser eine neue Bestzeit realisieren (400 Meter, 5:34 Minuten). Noch besser lief es auf dem schwierigen Rundkurs, mit der viertbesten Zeit konnte sie weit nach vorne fahren. Ein solider Lauf reichte dann zum unerwarteten Gesamtrang elf. Dieser Platz ist gleichzeitig auch die Qualifikation für den bayerischen Landeskader. Ebenfalls eine Top-25-Platzierung erreichten Giulia Göttler (14.) und Luca Schreitmüller (22.) in ihrer ersten Saison in der Jugend-A-Klasse.

Große Harburger Gruppe startet beim BTV-Nachwuchs-Cup in Rothenburg

Gleichzeitig fand am Sonntag in Rothenburg die vierte Station des BTV-Nachwuchs-Cups über die Distanzen von 400 Meter Schwimmen und drei Kilomter Laufen statt. Hier konnten sich Joel Westphal (Jugend B) und Julia Weiland (Jugend A) jeweils den ersten Platz sichern. Ihre ersten Podestplätze im Nachwuchscup errangen Elisabeth Haupt und nach starkem Zielsprint der Harburger Newcomer Simon Naschwitz (jeweils Platz drei). Ebenfalls am Start waren Julius Renz, Levin Gentner, Quinn Ellrich, Jana Graf, Maxim Westphal und Henry Graf. (AZ)

