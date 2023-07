Jung-Triathleten feiern fünf Podiumsplätze

Die jungen Triathleten des TSV Harburg haben nach dem achten Cube Schüler- und Jugendtriathlon viel zu feiern.

Neun Nachwuchssportler des TSV Harburg sind am Samstag beim achten Cube Schüler- und Jugendtriathlon im Kösseinebad in Waldershof gestartet. Der vom RSC Marktredwitz organisierte Wettkampf war der dritte Triathlon im Rahmen des BTV Memmert Nachwuchs Cups.

Als jüngster Teilnehmer erreichte Maxime Westphal (Jahrgang 2014) bei den Schülern C Platz sechs. In der Altersklasse Schüler A, Jugend B und Jugend A mussten die Athleten 200 Meter schwimmen, 7,5 Kilometer Rad fahren und zwei Kilometer laufen. Hier war der TSV Harburg mit acht Athleten stark vertreten. Alle Starter konnten sich trotz hochsommerlicher Temperaturen in der Top Ten platzieren: Jeweils den zweiten Platz schaffen Giulia Göttler, Joel Westphal und Luca Schreitmüller. Die weiteren Platzierungen: Julia Weiland (5), Nina Mayer (6), Henri Schröppel (7), Lino Tatz (8) und Elisabeth Haupt (10).

Die Harburger Triathleten glänzten auch in der Staffel

Nach einer kurzen Erholungspause stand am Spätnachmittag der Staffelwettkampf auf dem Programm. Die Teams bestanden je aus zwei weiblichen und zwei männlichen Athleten der Altersklassen Schüler A und Jugend B beziehungsweise Jugend A/Jugend B. Es galt folgende Strecken zu bewältigen: 175 Meter Schwimmen, 2,5 Kilometer Rad fahren und 500 Meter laufen. Der TSV konnte mit beiden Teams Podestplätze erreichen. In der Altersklasse Jugend A/B sicherten sich Elisabeth, Giulia, Henri und Lino Platz zwei und bei Schüler A/Jugend B Julia, Joel, Luca und Nina Platz drei.

Nächster großer Wettkampf für die TSV-Athleten ist der heimische fünfte Harburger Schüler- und Jugendtriathlon mit dem Single Mixed Relay am 23. Juli. (AZ)

