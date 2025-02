Erneut vier Podiumsplätze für Harburger Nachwuchstalente

Beim Swim and Run des TV 1848 Coburg ist am vergangenen Samstag der zweite Startschuss für die Triathlon-Saison 2025 gefallen. Es war der zweite Wettkampf des BTV Memmert Nachwuchscups, bei dem die bayerischen Meister in den Altersklassen gesucht werden. Sieben junge Athletinnen und Athleten des TSV Harburg gingen im Aquaria auf der 25-Meter-Bahn an den Start. Für sechs von ihnen war es – teilweise krankheitsbedingt – der erste Wettkampf der Saison.

Den Anfang für den TSV machte Maxime Westphal. Mit persönlicher Bestzeit im Schwimmen (1:41 Minuten über 100 Meter) und einem beherzten Lauf über 400 Meter erreichte er den fünften Platz der Schüler B (Jahrgang 2014/2015) und verbesserte sich damit um zwei Plätze im Vergleich zur Vorwoche. Es folgten Laura Reinsch und Levin Gentner in der Altersklasse Schüler A (Jahrgang 2012/2013). Die 400 Meter Schwimmen absolvierte Reinsch souverän, Gentner schwamm neue persönliche Bestzeit (6:20 Minuten). Laura Reinsch beendete das Rennen mit einem beherzten Lauf auf Platz acht, Levin Gentner erkämpfte sich mit Bauchkrämpfen Platz fünf.

Triathleten des TSV Harburg sind nach dem zweiten Swim and Run voll auf Kurs

In der Altersklasse Jugend B (Jahrgang 2010/2011) startete Joel Westphal in die Saison und lieferte eine herausragende Leistung ab. Mit einer neuen persönlichen Bestzeit im Schwimmen von 5:06 Minuten auf 400 Meter stellte er seine Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis. Beim anschließenden Zwei-Kilometer-Lauf bewies er nicht nur seine Ausdauer, sondern auch seine Willenskraft, und erreichte Platz zwei in der Gesamtwertung.

In der Altersklasse der Jugend A (Jahrgang 2008/2009) startete die Saison für Julia Weiland aussichtsreich. Mit neuer Schwimmbestzeit (5:14 Minuten über 400 Meter) und im Lauf stark verbessert (12:27 Minuten über 3000 Meter) sicherte sie sich Platz eins. Elisabeth Haupt schaffte die 400 Meter erstmals in weniger als sechs Minuten und schwamm damit ebenfalls persönliche Bestzeit (5:56 Minuten). Mit einem guten Lauf über die drei Kilometer sicherte sie sich Platz zwei. Simon Naschwitz komplettierte das Podium mit einer sehr guten Schwimmzeit (5:19 Minuten über 400 Meter) und einem starken Lauf (10:18 Minuten über 3000 Meter) auf Platz drei.

Der nächste Swim and Run findet im Rahmen der Nachwuchssichtung am 16. März in Nürnberg statt. (AZ)