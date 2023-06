Neue persönliche Bestzeit für Tobias Ullrich bei Triathlon in Roth

Der Sportler vom TSV Harburg überzeugt bei der weltweit größten Langdistanz-Triathlon-Veranstaltung in Franken. Chiara Göttler gewinnt bei der Jugend.

Die Harburger Triathleten haben erfolgreich bei der Challenge in Roth, der weltweit größten Langdistanz-Triathlon-Veranstaltung, teilgenommen. Rund 3500 Einzelstarterinnen und -starter, sowie 650 Staffeln stellten sich der Herausforderung: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einem anschließenden Marathon mit 42,2 Kilometern Laufen. Kurz vor sieben Uhr machten sich die ersten Sportlerinnen und Sportler, in mehreren Wellen von je 200 Teilnehmern, auf den Weg. Für den TSV Harburg ging Tobias Ullrich an den Start.

180 Kilometer Radfahren für Tobias Ullrich kein Problem

Die Auftaktdisziplin Schwimmen meisterte er in 1:11:14 Stunden. Nicht das, was er sich erhofft hatte, aber Übelkeit verhinderte eine schnellere Schwimmzeit. Nach der missglückten Auftaktdisziplin galt es nun, das Beste aus dem Rennen zu machen und sich auf den ersten Rad-Kilometern neu zu sortieren. Das Radfahren über die 180 Kilometer lief problemlos und der Harburger konnte die Strecke mit rund 1300 Höhenmetern in ausgezeichneten 4:49:52 Stunden absolvieren.

Mit einem soliden Marathon war jetzt tatsächlich noch eine sehr gute Ziel-Zeit in Reichweite. Die Halbmarathonmarke passierte er nach einer Stunde und 37 Minuten. Gerade die Bewältigung der zweiten Hälfte des Marathons stellt für jeden Athleten eine enorme Herausforderung dar, da man ja bereits seit über sieben Stunden aktiv ist. Oft kommt es in dieser Phase zu Leistungseinbrüchen und Gehpausen. Ullrich fühlte sich jedoch konstant stark und konnte sein Lauftempo weiterhin halten, um schließlich die Marathonstrecke gespickt mit 160 Höhenmetern in 3:13:18 Stunden zu beenden. Mit dieser starken Leistung stellte er in 9:19:13 Stunden eine neue persönliche Bestzeit auf der Langdistanz auf und erreichte einen fabelhaften 207. Platz in der Gesamtwertung.

Erfolgreicher Harburger Triathlon-Nachwuchs

Bereits am Freitag begann das Triathlon-Spektakel mit der "Challenge for all". Über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) starteten Ursula Gandorfer-Schröppel (Platz 25) und Daniela Hanus (Platz 30). Die gleiche Distanz absolvierte die Jugend A. Chiara Göttler siegte bei der weiblichen Jugend. Henri Schröppel erreichte bei der männlichen Jugend Platz 11, Lino Tatz Platz 13.

Am Samstag startete der Triathlon Nachwuchs bei der Junior Challenge. Den Anfang machte die Altersklasse Jugend B. Zu bewältigen waren 400 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen. Giulia Göttler erreichte den zweiten Platz. Es folgten Julia Weiland (Platz sechs), Nina Mayer (Platz sieben) und Elisabeth Haupt (Platz 20). Über die gleiche Strecke startete in der Altersklasse Schüler A Joel Westphal, er wurde Vierter. (AZ)