TSV Harburg macht den Bayernliga-Aufstieg perfekt

Beim 23. Ammersee-Triathlon belegte das Team des TSV Harburg den starken vierten Platz und schaffte damit den Aufstieg in die Bayernliga. Das Bild zeigt (von links) Markus Stang, Tobias Ullrich, Jan Henrik Trautsch und Lukas Berger.

Plus Das Triathlon-Team des TSV Harburg steigt in die Bayernliga auf. Dabei zeigt gerade der Jüngste der Mannschaft, was in ihm steckt.

Einen großen Erfolg haben die Triathleten des TSV Harburg gefeiert. Gleich in ihrer ersten Saison in der Landesliga Süd schafften die Dreikämpfer den Aufstieg in die Bayernliga.

Der Weg dorthin führte das Team in der Besetzung Lukas Berger, Tobias Ullrich und Markus Stang sowie Jan Henrik Trautsch (mit Zweitstartrecht) nach Riederau zum 23. Ammersee-Triathlon. Dort stand die vierte und letzte Station der Saison, ein Sprintwettkampf mit 800 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen, auf dem Plan. Dabei galt eine wichtige Besonderheit: Auf der Radstrecke gab es eine Windschattenfreigabe. "Ein solches Rennformat hat eigene Gesetze, gute Schwimmer, die es in die erste Radgruppe schaffen, haben verdienterweise klare Vorteile", so Trainer Jochen Rühl.

