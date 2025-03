Trowin Druisheim sichert sich die Gau-Krone

Der ungeschlagene Meister der Luftgewehr-Gauoberliga-A ist die erste Mannschaft von Trowin Druisheim. Lediglich einen Mannschaftspunkt musste der Meister über die 14 Wettkämpfe der zurückliegenden Rundenwettkampf-Saison an Monheim abtreten. Als Indikator dafür, dass aber auch dieser eine Wettkampf nach einem 2:2-Einzel-Unentschieden dennoch durch den Gesamtringzahlvergleich mit 1521:1495 Ringen klar gewonnen wurde.

Als Luftgewehr-Gausieger des Schützengaues Donau-Ries bestreitet die Mannschaft nun zusammen mit dem Luftpistolen-Gausieger VSG Asbach-Bäumenheim II einen dezentralen Aufstiegswettkampf um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen 21 weitere Gausieger aus dem gesamten Bezirk Schwaben. Am 2. Mai geht es dabei in Wemding gegen die LG- und LP-Sieger aus dem benachbarten Riesgau Nördlingen. Das Bild zeigt (von links) Tatjana Merkl – mit durchschnittlich 386,29 Ringen die zweitbeste LG-Schützin der Saison, nur durch 0,07 Ringe (ein einziger Gesamtring) Differenz geschlagen durch den Fünfstettener Peter Burgetsmeier –, Tobias Vogt, Katrin Hindermayr und Ramona Hindermayr sowie Maskottchen „Hell-Mut“. (AZ)