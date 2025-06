TSG Rain verteidigt ihren Deutschen Meistertitel

Bei der Deutschen Tischfussballmeisterschaft in Kamen-Methler konnte die TSG Rain ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Das mit ihren Spielern Moritz Jung, Andy Jung, Wolfgang Mair, Alex und Hans Ruf angetretene Team spielte am ersten Spieltag ein souveränes Turnier und gewann dabei alle Vorrundenspiele gegen SC Berlin, Germania Kaiserau, SG Hannover, BSC Schwalbach und Spreeathen Berlin.

Mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung gingen die Rainer als Tabellenführer am Sonntag in den Rückrundenspieltag, wo sie im ersten Spiel gegen SC Berlin klar mit 3:0 siegten. Auch die zweite Begegnung gegen die SG Hannover wurde mit einem 3:0 eine klare Angelegenheit. Dagegen kam Rain in der Begegnung gegen die Germania Kaiserau nur zu einem 2:2 und musste damit die ersten Punkte abgeben. Bereits in der vorletzten Begegnung gegen BSC Schwalbach fanden die Bayern zu ihrer gewohnten Stärke zurück und schufen mit einem 3:1 die Vorentscheidung dieser Meisterschaft. So konnten sie sich in der letzten Partie gegen Spreeathen ein 2:2-Remis leisten, um ungeschlagen den Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters nach Rain zu holen.

TSG Rain fährt zu Champions-League-Turnier nach London

Mit dem siebten Gewinn der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft verbesserte sich die TSG Rain in der ewigen Rangliste nach dem Rekordtitelträger TSL Dortmund auf den zweiten Rang. Sie erreichte damit die Qualifikation zur Teilnahme an der Champions League im Oktober in London. (AZ)