Trotz Niederlage: „mehr als ein Achtungserfolg“ für den TSV Bäumenheim

Nachdem das Spiel der zweiten Handball-Herrenmannschaft des TSV Bäumenheim kurzfristig von der gegnerischen Mannschaft abgesagt worden war, spielten nur die Bezirksoberliga-Herren in der Schmutterhalle. Im Vergleich zu vergangener Woche waren an diesem Heimspieltag deutlich mehr Zuschauer anwesend, die dafür auch einiges geboten bekamen. Gegen den Tabellenzweiten TSV Göggingen zeigten die Hausherren eine Glanzleistung, die aber erneut nicht belohnt wurde. Anders als im Spiel zuvor konnte die Leistung über die volle Distanz abgerufen werden und es entwickelte sich ein echter Handballkrimi.

Herren, Bezirksoberliga: TSV Bäumenheim – TSV Göggingen 28:31. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der die Bäumenheimer in der 12. Minute sogar in Führung gehen konnten, legten die favorisierten Gäste eine Schippe drauf und konnten sich mit drei Toren in Folge das erste Mal in dieser Partie etwas absetzen. Doch die Fans in der vollbesetzten Schmutterhalle feuerten die Heimmannschaft weiter frenetisch an und sorgten so für einen tollen Heimvorteil. Die Herren aus Bäumenheim blieben dran und so ging es mit einem knappen 14:16 in die Kabinen.

Routinier Marek Husty hält den TSV Bäumenheim zunächst im Spiel

Nach Wiederanpfiff konnten sich die Gäste dann erstmals mit vier Toren absetzten und das Spiel drohte zu kippen, doch mit zwei Toren von Routinier Marek Husty, konnten die Gastgeber den Abstand weiter gering halten und blieben somit in Schlagdistanz. Nach einigen Zeitstrafen auf beiden Seiten und einer doppelten Unterzahl für die Bäumenheimer, gelang den Schmuttertalern dann knapp zehn Minuten vor dem Ende der erneute Ausgleich durch Dennis Ott.

Allerdings gelang es den BOL-Herren des TSV Bäumenheim in den letzten Spielminuten aber nicht, das Spiel zu drehen und so musste man sich am Ende knapp mit 28:31 geschlagen geben. „Das Spiel war auf jeden Fall mehr als ein Achtungserfolg für die Mannschaft. Wir haben gezeigt, dass wir auch zurecht in der Liga sind.“, so Trainer Dennis Michalke. „Die verbleibenden Saisonspiele versprechen auf jeden Fall spannend zu werden.“ (AZ)

TSV Bäumenheim: Yannik Jennewein (im Tor) – Dennis Ott (2), Mark Krebs (2), Andreas Jung (1), Fabian Köpf, Jonas Uhl, Jan Vogler (2), Matthias Klement (3/2), Jago Heinisch (6), Benedikt Strobel (1), Luka Veljovic (3) und Marek Husty (8/3)