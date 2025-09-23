TSV Bäumenheim II legt starken Saisonauftakt hin

Zwei Handballteams des TSV Bäumenheim sind bereits in den Punktspielbetrieb gestartet. Da die Schmutterhalle ja immer noch gesperrt ist, fand das erste „Heimspiel“ in dieser Spielzeit in der Neudegger Halle in Donauwörth statt. Die weibliche B-Jugend trat auswärts an und musste einsehen, dass nicht alle Mannschaften sportlich und fair agieren.

Männer Bezirksklasse, TSV Bäumenheim II – TSV Niederraunau III 22:17. Die Mannschaft um Trainer Udo Kasten, zeigte von Beginn an hohes Tempo und eine engagierte Defensive, die es den Gästen schwer machte, klare Chancen herauszuspielen. Herausragend war Tobias Zinsmeister, der mit einer starken Leistung in der Abwehr und im Angriff maßgeblich zum Erfolg beitrug. Mit mehreren wichtigen Toren und einer soliden Spielübersicht war er einer der Schlüsselspieler.

Da Trainer Udo Kasten aufgrund seiner eigenen Spielteilnahme nicht durchgehend an der Seitenlinie stehen konnte, übernahm Yannik Jennewein, der eigentlich als zweiter Torhüter dabei war, das Coaching der Mannschaft und meisterte dies mit Bravour. Nach dem 9:9 zur Halbzeit konnten die Herren II des TSV Bäumenheim eine Unterzahl der Gäste nutzen und sich so direkt um zwei Tore absetzen. Dank einer geschlossenen Teamleistung konnte der Sieg letztlich souverän nach Hause gebracht werden. Da die Mannschaft zwar a.K (außer Konkurrenz) gemeldet wurde, gibt es keine Zähler in der Tabelle, was den souveränen Sieg aber nicht schmälert.

TSV Bäumenheim: Leander Strickner und Yannik Jennewein (im Tor) – Jan Vogler (2), Tobias Zinsmeister (8/4) Mark Krebs (1/1), Tobias Helbing (4), Jakob Kratzer, Udo Kasten (1), Felix Bösele (2), Vincent Stempfle, Matthias Klement (3) und Leon Krupka (1)

Böses Erwachen für ersatzgeschwächte Bäumenheimerinnen

Weibliche B-Jugend Bezirksliga Süd-West 2, DJK Rohrbach – TSV Bäumenheim 33:1. Eigentlich sollte das Spiel der weiblichen B-Jugend wegen zu wenig Spielerinnen abgesagt werden. Nach einem Telefonat mit der gegnerischen Mannschaft, die bekräftigte, dass es keine Möglichkeit für eine Spielverlegung gibt und Rücksicht auf die aktuelle Situation der TSV-Mädels genommen wird, konnten die Trainerinnen Paula Kratzer und Marie Köpf doch noch zwei Spielerinnen organisieren und mussten nicht in Unterzahl nach Rohrbach fahren.

So ging es also mit nur einer Auswechselspielerin und zwei Neulingen zum ersten Saisonspiel. Doch anders als vorab kommuniziert trat die Heimmannschaft in voller Mannschaftsstärke an und machte keine Anstalten, Rücksicht auf die Neulinge aufseiten der TSV-Mädels zu nehmen. Nachdem sich noch zwei Spielerinnen des TSV verletzt hatten, musste das Spiel dann doch in Unterzahl beendet werden.

„Man merkt der Mannschaft die Unsicherheit und das ungewohnte Terrain an. Die Vorbereitung unter erschwerten Bedingungen und die aktuelle Trainingssituation haben auf alle Fälle ihre Spuren hinterlassen“, so Marie Köpf, Co-Trainerin und seit Kurzem auch stellvertretende Abteilungsleiterin der Handballer in Bäumenheim. „Die Trainingsbeteiligung hätte aber trotz der schlechten Hallensituation natürlich besser sein können. Da müssen sich die Mädels auch an die eigene Nase fassen.“

Für den TSV spielten: Emily Trunschke (im Tor) – Klara Maria Tochtermann, Andreea Simina, Rosa Kratzer, Karolina Mokosch, Maike Vogler, Mia Schmidt und Amelie Partl