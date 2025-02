Bäumenheims ordentliche zweite Halbzeit verhindert noch höhere Niederlage

Nach einer spielfreien Woche stand für die Bezirksoberliga-Handballmannschaft des TSV Bäumenheim wieder ein Auswärtsspiel an. Zu Gast beim TSV Bobingen waren die Schmuttertaler zum 13. Mal in dieser Saison die unterlegene Mannschaft und verloren mit 26:35. Einer Leistungssteigerung nach der Halbzeit war es zu verdanken, dass es nicht noch schlimmer kam.

Mit dem TSV Bobingen hatten die Bäumenheimer BOL-Herren, nach wie vor auf dem letzten Platz liegend, von Anfang an eine alles andere als einfache Aufgabe vor sich. Die Bobinger standen vor dem Spiel mit einer ausgeglichenen Bilanz auf dem sechsten Tabellenplatz und zeigten im bisherigen Saisonverlauf stets konstante Leistungen. Nach der guten Leistung im Hinspiel, das die Schmuttertaler mit nur fünf Toren verloren hatten und in dem sie teilweise sehr gute Ansätze zeigten, hatten sich die TSV-Herren für das Rückspiel einiges vorgenommen.

Handball-Bezirksoberligist Bäumenheim kann mit nur einer guten Halbzeit nicht bestehen

Doch der Start in die Partie wurde von den Herren aus Bäumenheim komplett verschlafen, und erst nach knapp vier Minuten konnte beim Stand von 0:4 das erste Tor erzielt werden. Nach der Auszeit durch Trainer Dennis Michalke fand die Mannschaft zwar besser ins Spiel und erspielte sich einige Torchancen, doch die Heimmannschaft war an diesem Wochenende einfach zu stark. Mit dem Spielstand von 23:12 für Bobingen ging es dann in die Kabinen, und die TSVler mussten sich in der zweiten Halbzeit deutlich steigern, um ein Debakel zu verhindern.

In der zweiten Hälfte konnten die TSV-Herren zwar das erste Tor erzielen, aber die Heimmannschaft konterte direkt mit drei Toren in Folge und baute den Vorsprung auf 14 Tore aus. Nachdem aber Torhüter Johannes Wittgen besser ins Spiel fand und auch die Abwehr stabiler und konzentrierter agierte, funktionierte auch der Angriff besser, und der Rückstand schmolz im weiteren Spielverlauf ab. Am Ende stand zwar ein recht deutliches 35:26 für den TSV Bobingen auf der Anzeigetafel, doch die Mannschaft aus dem Schmuttertal konnte mit einer guten Leistung im zweiten Durchgang eine höhere Niederlage verhindern. „Im Endeffekt reicht nur eine gute Halbzeit in der Bezirksoberliga nicht aus. Wir müssen die Leistung über einen längeren Zeitraum im Spiel konstant abliefern, damit etwas Zählbares für uns hängen bleibt“, analysierte Co-Trainer Udo Kasten die Partie. (AZ)

TSV Bäumenheim Herren I: J. Wittgen (im Tor), S. Lechner (1), M. Krebs (3), A. Jung (3), J. Uhl (1), D. Grob, J. Vogler (2), M. Klement (5/4), J. Heinisch (1), L. Veljovic (5), M. Husty (5/3)

E-Jugend-Handballer des TSV werden in Augsburg lautstark angefeuert

Am Samstag stand außerdem der nächste E-Jugend Spieltag für die Kids des TSV-Bäumenheim an. Dieses Mal ging es nach Augsburg gegen die Mannschaften der SG 1871 Augsburg/Gersthofen und des SC Ichenhausen. Gegen die Gastgeber der SG musste man sich geschlagenen geben, das Spiel gegen die E-Jugend des SC Ichenhausen gewannen die jungen Bäumenheimer aber. Beim siegreichen Spiel zeigten sich die Kids des TSV deutlich konzentrierter im Passspiel und konnten somit mehr Tore erzielen. Es war eine geschlossene Leistungssteigerung der Mannschaft, deren Spieler von den zahlreich erschienenen Eltern lautstark angefeuert wurden.

TSV Bäumenheim E-Jugend: L. Owert, J. Kappsegger, H. Trabert, P. Linger, N. Kavan, R. Niederhuber, L. Reitmair, L. Hörmann, E. Mayrock, R. Friedrich

Die Jüngsten der Schmuttertaler sammeln Erfahrung beim Spieltag in Neusäß

Die jüngsten Handballspielerinnen und Spieler aus der F-Jugend des TSV Bäumenheim waren am Sonntag zu Gast beim TSV Neusäß. Krankheitsbedingt konnten die Schützlinge von Trainerin Rosi Klement nur mit einer Mannschaft antreten. Als Gegner traf man auf die sehr ballsicheren und eingespielten Kinder aus Haunstetten, Göggingen und Friedberg. In den Spielen gegen Neusäß und die TSG Augsburg war das Bäumenheimer Team überlegen, und die mitgereisten Eltern sahen ein mutiges Abwehrverhalten, verbesserten Zug zum Tor und dadurch einige schöne Treffer. Aber auch die Torhüter überzeugten an diesem Spieltag und zeigten immer wieder klasse Paraden. (AZ)

TSV Bäumenheim F-Jugend: K. Jegel, E. Kühn, E. Straulino, S. Thelen, F. Maly, Ph. Pikorz, V. Zausinger, V. Höhn, K. Spring